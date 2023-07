Avec les Prime Day, le prix de la balance connectée Withings Body+ est allégé de 33 %

Aujourd'hui, chaque objet du quotidien a son pendant connecté, du purificateur d'air à la brosse à dents en passant par votre pèse-personne. La balance connectée Withings Body+ fait plus que donner votre poids, elle détermine aussi votre masse musculaire ou votre densité osseuse, enregistre ces données et vous permet d'avoir un rapport complet sur votre santé. Se peser régulièrement est une manière comme une autre de prendre soin de soi et vous pouvez vous y mettre avec la balance connectée Withings Body+ dont le prix chute de 99,45 euros à 66,45 euros grâce aux Prime Day.

Withings est le spécialiste français de la santé connectée qui vous accompagne au quotidien à travers toute une panoplie d’appareils. Le constructeur propose notamment des montres connectées, des analyseurs de sommeils ou cette balance connectée qu’est la Withings Body+. Cette dernière dispose de nombreuses fonctionnalités pour garder un œil sur l’évolution de votre santé, ainsi que celle de votre famille, et grâce aux Prime Day d’Amazon, elle profite d’une réduction de 33 %.

La Withings Body+ en bref

Une balance avec impédancemètre pour une analyse corporelle précise

De nombreuses fonctionnalités et une application complète

Possibilité de créer jusqu’à 8 profils d’utilisateur

Au lieu d’un prix barré de 99,45 euros, la Withings Body+ est maintenant disponible en promotion à 66,45 euros chez Amazon.

Elle connaît mieux votre corps que vous-même

Vous vous doutez bien qu’à ce prix, la Withings Body+ ne fait pas que peser votre poids. Cette balance est d’abord capable de calculer votre IMC à partir des données fournies dans l’application dédiée, mais fait également office d’impédancemètre. En clair, elle envoie un courant électrique dans votre corps qui va lui permettre de déterminer votre masse graisseuse, musculaire, hydrique et osseuse. Vous pourrez ainsi déterminer si vos séances de muscu ont bel et bien de l’effet ou si vos os deviennent plus fragiles avec l’âge.

Toutes ces données sont disponibles sur l’application Health Mate et celles-ci seront synchronisées à chaque pesée à partir du moment où vous connectez votre smartphone et la balance au même Wi-Fi. En plus d’avoir un historique de votre poids, vous pouvez vous fixer un objectif que l’application vous aidera à atteindre à travers des conseils en matière de nutrition. La Withings Body+ est compatible avec d’autres plateformes de santé et de remise en forme que Health Mate telles que Google Fit, Fitbit, Apple Health, MyFitnessPal, etc…

Une balance connectée et familiale

Il est possible d’enregistrer jusqu’à huit profils différents sur la Withings Body+, toute la famille pourra donc en profiter et la balance est même capable de reconnaître automatiquement la personne qui pose les pieds sur elle. Là aussi, les données seront automatiquement synchronisées à chaque profil concerné. Vous avez d’ailleurs la possibilité de créer des profils spéciaux pour les femmes enceintes, les bébés et les personnes sportives avec le mode Athlète.

Toutes les informations sont consultables sur l’écran LCD qui affiche votre poids avec une marge d’erreur de 100 grammes ainsi qu’un graphique retraçant vos huit dernières pesées. Le plateau est capable de supporter jusqu’à 180 kilos. Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 18 mois avec quatre piles AAA standards. Autant dire que pour 66 euros, cette balance est une des meilleures affaires de ces Prime Day.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

