Voici le forfait mobile le plus intéressant des French Days : 70 Go pour seulement 7,99 €/mois

Ce n'est pas parce que ce sont les French Days que les forfaits mobile n'ont pas aussi droit à leur offre spéciale. En ce moment, c'est Cdiscount Mobile qui propose un forfait de 70 Go à seulement 7,99 euros par mois.

Pendant les French Days, il est possible de faire de très bonnes affaires sur des produits Tech, mais pas seulement. Les opérateurs mobiles se lancent aussi dans la course aux promotions. Certaines offres méritent clairement le détour, comme celle actuellement proposée par le MVNO Cdiscount mobile.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

70 Go de données 4G en France, avec le réseau de Bouygues Telecom

Appels, SMS et MMS illimités

Toujours sans engagement

Le premier mois offert

Actuellement, le forfait de 70 Go de Cdiscount mobile est disponible à seulement 7,99 euros par mois, avec le premier mois de souscription offert. Le prix ne bougera pas, même après la première année. Notez aussi que la carte SIM est à seulement 1 euro au lieu de 10.

Un forfait 4G avec assez de Go pour tous les usages

Ce forfait ne lésine clairement pas sur la quantité de données : vous aurez ainsi droit à 70 Go de data. Une telle enveloppe vous permettra donc de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, de regarder des contenus en streaming. Cela permettra aussi de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils, si besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer, par exemple. Vous n’arriverez certainement pas à épuiser toute cette quantité de 5G avant la fin du mois, mais sachez tout de même que le débit sera réduit au-delà de ces 100 Go.

Et, si vous comptez voyager à l’étranger, sachez que vous aurez également droit à une enveloppe supplémentaire de 12 Go depuis l’Europe et les DOM. Cela vous permettra de continuer à utiliser votre forfait de manière plus que confortable durant vos déplacements.

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Outre cette énorme quantité de données 4G, le forfait de Cdiscount mobile intègre, comme la plupart des offres sans engagement du moment, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Dernier atout de ce forfait : Cdiscount mobile est un opérateur virtuel, par conséquent, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc bénéficier d’un réseau national de qualité.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.