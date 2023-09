Philips Hue Go : il n’y a pas une offre plus lumineuse pendant les French Days

Les Philips Hue Go sont des lampes intelligentes portatives dont l'aspect nomade est vraiment pratique, d'autant plus qu'on peut l'utiliser en intérieur ou en extérieur. Pendant les French Days, vous pourrez en avoir deux pour seulement 94,99 euros au lieu de 149,99 euros chez Rue du Commerce.

Ampoules et interrupteurs connectés, barres lumineuses intelligentes… Ce n’est plus une surprise : Philips Hue occupe le haut du podium des éclairages connectés pilotables à la voix. L’ambiance chaleureuse et personnalisée qu’offrent les produits connectés de la marque a déjà séduit de nombreux utilisateurs. Parmi les autres modèles de Philips Hue, on trouve également les Hue Go, qui ont l’avantage supplémentaire d’être nomades et de pouvoir fonctionner en extérieur. Le moment est justement idéal pour les acquérir, puisque pendant ces French Days, le pack de deux Philips Hue Go est proposé à moins de 95 euros.

Les avantages des Philips Hue Go

Des lampes portatives utilisables aussi en extérieur

Le choix entre 16 millions de couleurs

La compatibilité avec les assistants vocaux

Habituellement proposé à 149,99 euros, le pack de deux Philips Hue Go est désormais affiché à 94,99 euros chez Rue du commerce.

Des lampes portatives pratiques

Le premier atout de la Philips Hue Go est sans conteste son aspect portatif, puisqu’elle n’a pas besoin d’être branchée pour fonctionner, contrairement à bon nombre de produits connectés de la marque. Équipée d’une batterie rechargeable intégrée, la lampe nomade peut s’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur, lors d’une soirée à la belle étoile, par exemple. Selon la marque, ce petit bol lumineux est capable de s’illuminer durant 2h30 en mode éclairage intelligent et jusqu’à 18h avec l’effet Bougie chaleureuse.

Pour utiliser les Philips Hue Go, rien de plus simple : tout est pilotable depuis une application à installer sur votre smartphone, Hue Bluetooth. Vous pourrez ainsi créer votre propre ambiance lumineuse dans votre intérieur ou durant vos soirées en extérieur. Si vous souhaitez simplement les contrôler à la voix, sachez que les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont de la partie. À noter aussi que l’utilisation d’un pont Hue est recommandée pour profiter pleinement des fonctionnalités de Philips Hue tout en profitant du protocole de connexion Zigbee, moins gourmand en énergie que le Wi-Fi.

Un éclairage personnalisé

Les Philips Hue Go offrent la possibilité de se concocter une ambiance lumineuse personnalisée adaptée à chaque situation. Il est ainsi possible de choisir parmi plus de 16 millions de nuances colorées, des plus froides aux plus chaudes idéales pour le soir, par exemple. Le tout peut être configuré directement depuis l’application, laquelle permet également de programmer l’allumage et l’extinction des feux ou même de créer des scénarios lumineux. D’ailleurs, si vous ajoutez un pont Hue aux deux Hue Go, vous pourrez par exemple définir une routine de sommeil qui atténuerait progressivement les lumières blanches pour aider à l’endormissement.

Notez par ailleurs que vous pourrez aussi ajouter jusqu’à 10 lampes Hue Go sur l’application et les contrôler facilement depuis votre smartphone. Autrement, cinq effets de lumière dynamiques sont également disponibles (Café du dimanche, Méditation, Forêt enchantée…) avec les Hue Go, si vous manquez d’inspiration.

