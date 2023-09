Amazon ne fait pas le radin pendant les French Days, même si son Prime Day arrive bientôt

Même si le Prime Day d’Amazon se déroulera du 10 au 11 octobre prochain, le géant du e-commerce compte bien vous faire économiser de l'argent durant les French Days ! Voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

Amazon a beau proposer son propre évènement dans quelques semaines — du 10 au 11 octobre — le géant américain fait baisser le prix d’un bon nombre de références Tech à l’occasion des French Days.

Les meilleures offres des French Days Amazon

Samsung HW-Q930C

Avec ses deux enceintes, son caisson de basses et sa foule de fonctionnalités, la barre de son premium Samsung HW-930C est un modèle plus que recommandable. Malgré sa fiche technique pointue, cette référence n’est plus aussi chère qu’auparavant puisque son prix est quasi divisé par deux grâce aux French Days.

Les avantages de la Samsung HW-Q930C

Deux enceintes et un caisson de basses

Compatible DTS:X et Dolby Atmos

Rendu 9.1.4

Le système Q-Symphony

Initialement affichée à 999 euros, puis réduite à 735,28 euros, la barre de son Samsung HW-Q930C peut désormais revenir à 535,28 euros sur Amazon grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 2 octobre 2023.

Lot de 2 Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Les caméras connectées sont la solution parfaite pour surveiller les abords de son domicile. La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p de chez Xiaomi par exemple, est capable de filmer de jour comme de nuit avec un bon rendu d’image, et alerte en temps réel en cas de mouvement suspect, tout ça sans payer le prix fort grâce à ce pack réunissant 2 caméras pour moins de 90 euros.

Le lot de 2 caméra Xiaomi, c’est quoi ?

Une assistance visuelle à la maison

Définition en 1080p

Vision nocturne

Au lieu d’un prix barré à 178,99 euros, le lot de deux caméras Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est actuellement en promotion à 89,99 euros sur Amazon.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro

On a déjà tous cette sensation d’avoir oublié de verrouiller la porte d’entrée de son domicile. Avec cette serrure connectée, cette inquiétude sera derrière vous ! Vous allez pouvoir déverrouiller et verrouiller à distance votre domicile avec votre smartphone. À travers l’application, il sera possible de personnaliser les paramètres de la serrure. Et si elle vous intéresse, grâce aux French Days, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro perd 25 % de son prix.

Plus de détails dans notre test complet sur la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 Pro.

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro, c’est quoi ?

Une serrure simple à installer

Pour déverrouiller et vérouiller votre porte à distance

Des fonctionnalités efficaces pour sécuriser votre domicile

Commercialisée à 279 euros, la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 Pro bénéficie de 25% de réduction sur Amazon et revient désormais à 209 euros.

Microsoft Xbox Series S

La Xbox Series S est un véritable coup de cœur tant le design est séduisant et les performances au rendez-vous. Ce qu’on apprécie surtout, c’est son prix, seulement 300 euros pour une console dernière génération capable de lancer les dernières exclusivités de Microsoft comme Starfield. Grâce aux French Days, la Xbox Series S est encore moins chère puisqu’elle perd 70 euros sur son prix de départ.

Ce qu’on apprécie de la Microsoft Xbox Series S

Une console plus compacte

Elle peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

La rétrocompatibilité avec les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Microsoft Xbox Series S est maintenant disponible en promotion à 239,55 euros chez Amazon.

Xiaomi Smart Band 8

Les traqueurs d’activités de Xiaomi connaissent un véritable succès, et si les derniers modèles ont apporté peu d’innovations, la huitième génération a son lot de nouveautés. Le nouveau Smart Band 8 garde sa forme ovale, mais se veut plus complet avec davantage de fonctionnalités côté sport. Et si vous êtes impatient de le découvrir, il est enfin disponible en France, et coûte 20 % de moins pendant les French Days.

Les atouts du Xiaomi Smart Band 8

Un nouveau système d’accroche

De nouvelles fonctionnalités

Une autonomie de deux semaines

Disponible à 49,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 est actuellement en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Malgré l’arrivée des Galaxy Watch 6, la montre connectée Galaxy Watch 5 Pro, reste l’une des plus abouties de la firme sud-coréenne et s’avère encore un très bon choix pour vous accompagner au quotidien. L’avantage ? Elle se négocie à un bien meilleur prix grâce aux French Days.

Les avantages de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Une navigation simple et intuitive sur un écran Oled de qualité

De nombreuses mesures de santé

Plus de 2 jours d’autonomie

Lancée à 469 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (WiFi, Bluetooth) est remisée à 299 euros après avoir appliqué le coupon de réduction de 50 euros sur Amazon.

Samsung 870 QVO

Parmi la pléthore de SSD qui existe sur le marché, les références conçues par Samsung sont toujours des valeurs sûres. L’un des modèles de la marque, le SSD 870 QVO, promet par exemple, une vitesse de transfert stable, peu importe la capacité de stockage proposée. Aujourd’hui, c’est tout de même la version 4 To qui nous intéresse particulièrement, puisque pour les French Days, il est à moitié prix.

Les points forts du Samsung 870 QVO

Une capacité de 4 To

Facile à installer

Des vitesses de transfert jusqu’à 560 Mo/s

Habituellement proposé de 389 euros, le SSD Samsung 870 QVO 4 To est actuellement affiché à 177,23 euros sur Amazon.

Samsung Evo Select

Les avantages de la MicroSD Samsung Evo Select

Capable d’enregistrer des vidéos 4K

Lance rapidement vos applications grâce à sa certification A2

Une belle quantité de stockage : 256 Go

Habituellement vendu aux alentours des 30 euros, la microSD Samsung Evo Select avec 256 Go de stockage s’affiche aujourd’hui à 19,49 euros sur le site Amazon.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

