L’iPhone 15 profite déjà d’une baisse de prix en plein milieu des French Days

Présenté ce mois-ci en compagnie des autres modèles de la gamme tant attendue, l'iPhone 15 est enfin disponible à l'achat. S'il vous fait de l'œil mais que son prix de base est trop élevé pour vous, sachez qu'il est possible de le trouver à 914,99 euros au lieu de 969 euros sur Rakuten pendant les French Days.

Lors de la keynote annuelle de septembre, Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits, parmi lesquels les nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ou encore un modèle USB-C pour les AirPods Pro 2. Mais les références qui ont attiré tous les regards, ce sont évidemment les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ces smartphones tant attendus apportent tous leur lot de nouveautés qui devraient plaire aux amateurs de la marque à la Pomme. Aujourd’hui, alors que les French Days se poursuivent, c’est l’iPhone 15 qui nous intéresse plus particulièrement, non seulement en raison de sa fiche technique alléchante, mais aussi et surtout pour son prix déjà en baisse de 55 euros.

Les points forts de l’iPhone 15

Un écran de 6,1 pouces SuperRetinaXDR à 60 Hz

Une puce A16 Bionic

L’arrivée du Dynamic Island

De l’USB-C

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 (128 Go) est actuellement proposé à 914,99 euros sur Rakuten. Il s’agit là du modèle chinois, garanti durant 24 mois. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 73,20 euros offerts sur votre prochaine commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 15. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 au meilleur prix ?

iPhone 15 NOUVEAU : louez l’iPhone 15 sans engagement À partir de 44,99 €/mois

Enfin du changement côté design… et de l’USB-C !

Si l’iPhone 14 de 2022 nous avait laissés sur notre faim côté nouveautés au niveau du design, l’iPhone 15 nous rassure bien plus avec quelques changements bienvenus. D’abord, l’écran gagne (enfin) la fonction Dynamic Island, cette pilule interactive héritée de l’iPhone 14 Pro, grâce à une bulle FaceID bien plus réduite que l’encoche. Il récupère par ailleurs son affichage SuperRetinaXDR sur son écran de 6,1 pouces, rafraîchi à 60 Hz et dont la luminosité peut grimper jusqu’à 2 000 nits en extérieur. On doit toutefois se passer du ProMotion 120 Hz, réservé, encore une fois, aux modèles Pro de la gamme. Côté cadre, on a droit à des arêtes plus arrondies sur les tranches ainsi qu’à de l’aluminium, bien résistant même si moins protégé contre les rayures, et non du titane, comme sur les modèles plus onéreux de la série.

L’un des autres changements majeurs, c’est bien sûr le passage de l’iPhone à l’USB-C. Mais sur cet iPhone 15, la firme de Cupertino a fait le service minimum avec un port USB-C limité à… de l’USB 2.0. Cependant, on peut tout de même recharger le boîtier de ses AirPods directement depuis son iPhone grâce à cet ajout et à un câble USB-C vers USB-C. La charge sans fil via MagSafe passe d’ailleurs au Qi 2.0, pour une plus grande compatibilité.

Une puce plus puissante, évidemment

Côté performances, Apple a misé sur la puce A16 Bionic, qui joue le rôle de processeur et de GPU et qui promet surtout une puissance plus élevée que celle fournie par l’iPhone 14. Une puce véloce qui permet d’ailleurs d’obtenir de bien meilleurs résultats en photo. En effet, la partie photo de cette puce est dorénavant capable de gérer quatre mille milliards d’opérations par photo, avec le capteur photo de 48 mégapixels pour l’appareil grand-angle, qui équipe désormais l’iPhone 15 et que l’on retrouvait précédemment sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Ce capteur de 48 mégapixels permet notamment, comme sur les smartphones sous Android de faire du pixel bining. Autrement, si Apple avance qu’il y a un téléobjectif X2, c’est en réalité un zoom numérique sur le capteur principal qui a été placé.

Enfin, côté autonomie, l’iPhone 15 annonce 26 heures d’autonomie en lecture vidéo, 20 heures en streaming vidéo et 100 heures en lecture audio. De quoi voir double, vu que ces chiffres sont identiques à ceux de l’iPhone 14… Concrètement, l’iPhone 15 intègre une batterie d’une capacité de 3 349 mAh, contre 3 279 mAh pour l’iPhone 14. Une maigre différence, donc.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs iPhone du moment ? Notre comparatif en 2023

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.