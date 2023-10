EA FC 24 est offert avec ce pack Xbox Series X (Diablo IV) en promo chez la Fnac

Il est assez rare de voir les consoles Next-Gen en promotion, alors quand l'occasion se présente, il ne faut pas hésiter ! En ce moment, pour 529 euros, vous avez la Xbox Series X avec le jeu Diablo IV et EA FC 24 offert !

Il ne reste plus que quelques jours avant que les French Days se terminent, mais il est toujours possible de dénicher de bonnes affaires. C’est notamment le cas actuellement avec ce pack comportant la console next-gen Xbox Series X, qui inclut non seulement le jeu Diablo IV, mais aussi le jeu EA FC 24, pour un prix plus bas grâce à cette offre Fnac.

L’essentiel à retenir de la Xbox Series X

Une console puissante et silencieuse

Parfaite pour jouer en 4K

Un Xbox Game Pass séduisant

En ce moment, la Fnac présente un pack regroupant la console Microsoft Series X avec le jeu Diablo IV pour 559,99 euros, mais grâce aux French Days, l’e-commerçant offre le jeu EA FC 24 et propose le tout pour 529,99 euros. Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’ajouter la console et le jeu à votre panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant Microsoft Xbox Series X. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series X au meilleur prix ?

Une console imposante, qui travaille silencieusement

La Xbox Series X est une console assez massive avec une base carrée de 15 × 15 cm, pour une hauteur de 30 cm. Son format est particulièrement compact, mais qui pourra difficilement trouver sa place dans votre salon, notamment dans nombre de meubles TV, en particulier si vous souhaitez poser la console à la verticale.

Au moins, elle a l’avantage d’être silencieuse, et ce même avec des titres gourmands. Du côté logiciel, on apprécie l’interface, simple à utiliser et parfaitement fluide. Microsoft impressionne également avec la rétrocompatibilité Xbox 360 et Xbox One. Non seulement la grande majorité des titres fonctionnent, mais ils voient leur résolution et framerate augmenter. C’est un excellent moyen de redécouvrir votre ludothèque. Et grâce aux améliorations apportées sur la nouvelle manette, le confort est de mise.

Qui fait tourner vos jeux en 4K sans problème

Pour assurer de belles performances, la Series X pourra compter sur une puissance de 12 TFlops traduit par un CPU AMD Zen 2 8 cœurs à 3,6-3,8 GHz, un GPU AMD RDNA 2 avec 52 CU à 1 825 GHz, 16 Go de mémoire vive en GDDR6 et un SSD 1 To avec la Xbox Velocity Architecture. Plus puissante que sa petite sœur, la Series X est capable de faire tourner tous les jeux en 4K à 60 images par seconde, voire jusqu’à 120 FPS selon les titres. Il est même possible de goûter au ray tracing qui était jusque-là réservé au PC.

Contrairement à la Series S, ce modèle accueil un lecteur optique. Vous allez tout de même pouvoir profiter d’un catalogue de jeux plus généreux grâce au Xbox Game Pass. Cet abonnement (9,99 euros par mois) permet de découvrir une variété de jeux dans un large catalogue, à moindres frais.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez notre test complet sur la Microsoft Xbox Series X.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.