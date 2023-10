Bouygues Telecom est de retour avec un forfait 5G B&You généreux et pas cher

Celles et ceux qui ont besoin d'une très grande quantité de data chaque mois sans pour autant se ruiner pourront se tourner vers le forfait mobile B&You de 200 Go de 5G, proposé en ce moment à 19,99 euros par mois seulement.

Les forfaits mobile généreux en données 5G sont généralement affichés à des tarifs mensuels très élevés. D’où la nécessité de se tourner vers des marques low cost qui permettent de consommer une grosse quantité de data sans payer le prix fort, et sans faire de concessions. B&You, la marque bon marché et sans engagement de Bouygues Télécom, propose par exemple un forfait mobile de 200 Go de 5G pour moins de 20 euros par mois, soit l’une des meilleures offres du moment.

Que propose ce forfait B&You ?

200 Go de données 5G en France métropolitaine + 30 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 5G de 200 Go de B&You est proposé à 19,99 euros par mois. Et c’est sans engagement.

Une énorme quantité de data

Malgré son prix mensuel plutôt contenu, le forfait mobile 5G de B&You qui nous intéresse ici est (très) généreux en données. Les utilisateurs ont en effet droit à 200 Go de 5G, une quantité de data qui permet de naviguer sur Internet durant de longues heures, de jouer à des jeux en ligne, de visionner des contenus en streaming ou encore de faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans craindre de voir son enveloppe de 5G se vider rapidement. Notons aussi que le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur son smartphone.

Et si vous comptez voyager dans un pays européen ou dans les DOM, vous pourrez avoir accès à une enveloppe de 30 Go de 5G, mais attention, elle sera décomptée du forfait de base. À moins d’avoir une utilisation vraiment intensive, cette petite concession n’est pas embêtante, et les 30 Go seront largement suffisants pour être confortable en voyage, surtout lorsqu’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité.

Des communications illimitées

Le forfait mobile de B&You comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Enfin, l’offre de B&You permet évidemment de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Télécom, qui couvre près de 99 % du territoire métropolitain et offre une des meilleures réceptions/émission en voix selon l’ARCEP.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et, si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

