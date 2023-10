Ce pack Xiaomi 12T + Redmi Buds 4 Pro est l’excellent deal à saisir après les French Days

Même après les French Days, on peut faire de très bonnes affaires, comme avec ce pack comprenant le Xiaomi 12T, mais aussi des écouteurs sans fil et un chargeur rapide, le tout pour seulement 429 euros.

Xiaomi vient tout juste de présenter ses nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro, deux modèles avec des fiches techniques musclés et un tarif attractifs. Le 12T de l’année dernière reste tout même une bonne référence, et qui devient une super affaire maintenant qu’il est proposé dans un pack complet presque 30 % moins cher.

L’essentiel à retenir de ce pack Xiaomi 12T

Un smartphone avec un écran Oled 120 Hz de 6,67 pouces

Une puce performante : Dimensity 8100

Une grosse batterie avec la charge 120W

Avec en prime des écouteurs sans fil et un chargeur rapide

La Fnac propose en ce moment le Xiaomi 12T dans un pack très intéressant. Ce smartphone, d’une valeur de 649 euros, s’accompagne des écouteurs sans fil Redmi Buds 4 Pro (99 euros) et un chargeur rapide le tout pour seulement 429 euros au lieu des 579 euros demandés. Ce pack est aussi disponible au même prix chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 12T. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 12T au meilleur prix ?

Un smartphone très équilibré

Alors oui, le Xiaomi 12T vient d’être remplacé par le 13T, il a encore de belles choses à offrir. Son écran Amoled avec une définition de 2 712 x 1 220 pixels assure une très belle qualité d’image pour regarder vos contenus vidéo, avec en plus une compatibilité HDR. On trouve même du 120 Hz.

Pas de Snapdragon 8+ Gen 1 sur ce modèle, mais la puce Dimensity 8100 de MediaTek encaissera les tâches du quotidien sans problème. Vous allez pouvoir lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D. Le 12T tourne nativement sur avec l’interface MIUI 13, mais via une mise à jour, il est possible de passer sur Android 13 avec MUI 14. À noter, le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

Avec des concessions sauf sur la charge rapide

Le Xiaomi 12T intègre la même batterie que la version Pro, à savoir une batterie de 5 000 mAh — de quoi tenir une journée. Il conserve aussi la charge 120 W, qui durant notre test du Xiaomi 12T Pro,en 25 minutes a fait passer le téléphone de 10 à 100 %. Un bon score, qui devrait aussi être atteint par le Xiaomi 12T.

Côté photo, le 12T s’abstient du capteur de 200 mégapixels que l’on retrouve sur le modèle Pro. Il est doté d’un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il n’atteindra pas le niveau de détails du 12T Pro, mais rendra de beaux clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. On regrette de retrouver un mode macro, assez anecdotique.

Des écouteurs abordables avec réduction de bruit

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont des écouteurs sans fil avec un format intra-auriculaires. Ils apportent une bonne isolation passive grâce à leur embout en silicone et ajoute une fonction d’annulation active du bruit, qui s’avère peu efficace. Côté audio, les Buds 4 Pro peut compter sur une compatibilité avec les codecs audio Bluetooth SBC, AAC et LDAC, et une certification Hi-Res Audio Wireless.

Quant à l’autonomie, la marque assure une autonomie de 9 heures sans ANC, le boîtier permet quant à lui de récupérer un total de 36 heures d’utilisation. Et si vous êtes pressés, les écouteurs peuvent être utilisés pendant 2 heures après une charge rapide de 5 minutes.

Nous n’avons pas eu l’occasion de tester ce modèle, mais vous pouvez consulter notre test du Xiaomi 12T Pro.

Opter pour un smartphone à moins de 500 euros est un bon choix, si celui-ci ne correspond pas à vos attentes, vous trouverez surement votre bonheur dans notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.