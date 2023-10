Avec 100 Go pour moins de 10 €/mois, ce forfait mobile va vous durer très longtemps

Vous dépensez trop cher pour votre forfait mobile ? il est sans doute le temps d'en changer pour faire des économies. Voici l'offre sans engagement idéale : 100 Go de 4G pour 9,99 euros par mois seulement.

Cdiscount mobile est un MVNO, un opérateur de réseau mobile virtuel qui propose des forfaits mobile aux prix particulièrement attractifs et en général sans engagement. Dans la guerre des meilleures offres, les MVNO prennent une place de plus en plus importante, notamment en période de hausse des prix où toutes les économies sont bonnes à prendre. L’opérateur virtuel propose un forfait mobile alléchant avec une enveloppe de 100 Go de data en 4G pour moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

100 Go de données 4G en France métropolitaine + 10 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

Actuellement, le forfait mobile 4G de 100 Go proposé par Cdiscount mobile est affiché à 9,99 euros par mois. C’est sans engagement et sans prix qui augmente après un an. De plus, la carte SIM est vendue à 1 euro au lieu de 10 euros habituellement.

Le réseau Bouygues à petit prix

Cdiscount Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel low cost utilisant les lignes du réseau de Bouygues Télécom. Il utilise ainsi un réseau mobile d’une grande qualité partout en France métropolitaine avec une couverture réseau de 94 %.

Ce forfait comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Une belle quantité de données 4G

Pour utiliser Internet où que vous soyez, Cdiscount Mobile octroie pas moins de 100 Go de données 4G tous les mois en France. Avec une telle quantité, les possibilités sont donc nombreuses : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, partager votre connexion en cas de besoin et de faire même quelques parties sur Fortnite, sans Wi-Fi à proximité. Pour communiquer depuis l’étranger, l’opérateur est moins généreux et propose 13 Go d’Internet depuis l’Europe et les DOM. De quoi être à l’aise en déplacement ou en vacances sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi dans les environs, sans en abuser.

Si certains opérateurs proposent la gratuité de la carte SIM, ce n’est pas le cas de tous. Généralement, la puce est vendue 10 euros, mais Cdiscount mobile se démarque de ses concurrents, car dorénavant, le MVNO la propose à seulement 1 euro. De quoi attirer plus facilement les potentiels clients et de faire quelques économies au passage.

Comment conserver mon numéro actuel ?

Lors de votre demande de changement de forfait, il vous suffira de fournir votre code RIO afin que l’opérateur transfère vos données sur votre nouvelle SIM. En effet, vous serez dans l’obligation de changer de carte, mais elle ne coûte en ce moment que 1 euro chez ce MVNO. D’habitude, elle est vendue 10 euros.

