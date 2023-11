OnePlus 11 : le prix de ce smartphone premium de 2023 tombe bien bas

Snapdragon 8 Gen 2, autonomie de 2 jours, charge de 100 W, écran Oled 120 Hz… Voici tout ce que propose le OnePlus 11 et grâce au Single Day sur AliExpress, il coûte près de 300 euros de moins et passe alors à 559 euros au lieu de 849 euros de base.

En début d’année 2023, OnePlus a sorti son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 11. Plus de dénomination Pro, mais il offre pourtant des caractéristiques bien poussées et digne d’un premium. Entre ses finitions haut de gamme, son excellent écran, son endurance et ses performances très solides, il remplit quasiment toutes les cases. Et, si vous ne souhaitez pas payer le prix fort, ce modèle profite de 300 euros de réduction.

Les points forts du OnePlus 11

Un bel écran, 120 Hz adaptatif

Des performances époustouflantes

Une autonomie et charge rapide excellente

De base à 849 euros, le OnePlus 11 (8 + 128 Go) est aujourd’hui en promotion à 559 euros sur le site d’AliExpress en utilisant le code promo FR100. La livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Un grand téléphone agréable en main

Avec le OnePlus 11, on est face à un téléphone grand format. Il propose une vaste dalle Amoled de 6,7 pouces en définition QHD+ (3216 x 1440 pixels), pour des contrastes infinis, ainsi qu’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (jusqu’à 1 Hz) au poil. Elle est particulièrement jolie et fluide, pour jouer et regarder des vidéos sur son téléphone. Son grand format ne l’empêche pas d’être facile à prendre en main, notamment grâce à des bords arrondis et une texture satinée qui ne glisse pas. L’Alert Slider est bien présent, sur la tranche droite.

Pour la photo, là encore, la marque s’est associé au spécialiste Hasselblad et propose la configuration suivante : un capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x2 de 32 Mpx (f/2,0). Le OnePlus 11 reste derrière la concurrence. Les résultats sont loin d’être mauvais : le x2 optique est très bon, tout comme le mode portrait et le mode macro. Il y a vraiment de quoi s’amuser. En revanche, le grand-angle et l’ultra grand-angle restent inégaux (cohérence colorimétrique, luminosité).

Un smartphone surpuissant et un bon marathonien

Le fleuron 2023 de OnePlus se paye le luxe d’intégrer l’une des puces les plus puissantes du moment : le Snapdragon 8 Gen 2. Avec ce processeur Qualcomm, il encaisse tous les jeux les plus gourmands sans broncher, avec une chauffe qui reste contenue. OxygenOS (basé sous Android 13) est bien évidemment de la partie et fait parfaitement le travail. Les animations sont agréables, et l’utilisateur profite avec bonheur d’une personnalisation très poussée.

Pour tenir la cadence, le téléphone de OnePlus est capable de tenir entre une journée et demie et deux jours grâce à sa batterie de 5 000 mAh, mais aussi grâce à l’efficience énergétique du Snapdragon 8 Gen 2. Et si vous tombez en rade de batterie, vous pourrez en récupérer en un rien de temps avec la charge à 100 W. En 5 minutes, vous gagnez 30 %. En 20 minutes, le plein est fait. Pratique et efficace.

Découvrez plus de détails à travers notre test du OnePlus 11.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

