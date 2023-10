Le Huawei P60 Pro est-il un smartphone premium à considérer pendant le Prime Day ?

Vous êtes perdu dans la jungle des smartphones premium ? Et si vous alliez voir du côté de Huawei avec son P60 Pro qui profite d'une belle promotion pendant le Prime Day d'Amazon en passant de 1 199 à 999 euros ? Il est très bon malgré l'absence des services de Google.

La marque chinoise Huawei sort ses flagships annuels en Europe, dont son modèle le plus abouti en date : le P60 Pro. Il s’agit d’un smartphone imposant, agréable en main, réactif, efficace et très bon en photo. Son seul désavantage reste l’absence de services Google. Cependant, l’argument du rapport performance et qualité-prix est toujours primordial et ce P60 Pro en est clairement un bon représentant, surtout pendant le Prime Day puisqu’il est disponible à moins de 1 000 euros sur Amazon.

Les caractéristiques du Huawei P60 Pro

La puissance du Snapdragon 8+ Gen 1.

La très bonne qualité des photos

La charge rapide de 88 W

Au lieu de 1 199 euros, le Huawei P60 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros pour les membres Amazon Prime.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P60 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei P60 Pro au meilleur prix ?

Un smartphone premium sans les services de Google

Comme depuis 3 générations, le Huawei P60 Pro doit se passer des services de Google. Vous ne retrouverez donc pas le Play Store pour télécharger toutes vos applications favorites. Le constructeur chinois doit maintenant compter sur son propre store d’applications avec App Gallery. Cependant, la fiche technique du smartphone est toujours intéressante avec un écran de 6,67 pouces (2712 x 1220 px) avec affichage OLED et taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz. Le smartphone embarque en outre un Snapdragon 8+ Gen 1.

Un excellent choix pour la photo

Comme le P50 Pro, le P60 Pro est un expert en photo, même si les nouveaux smartphones concurrents de cette année font mieux, mais pas au même prix. Le smartphone embarque en outre un Snapdragon 8+ Gen 1. Concernant la photo, qui a toujours été un élément phare des smartphones de Huawei, le P60 Pro mise sur un capteur principal de 48 Mpx doté d’un objectif à ouverture variable (f/1,4 à f/4,0). Cela doit lui offrir une belle polyvalence pour gérer efficacement les différentes conditions lumineuses. La stabilisation optique est d’ailleurs de la partie. Ce capteur est accompagné d’un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2) et d’un téléobjectif de 48 Mpx (f/2,1, OIS) pour des zooms optiques x3,5 (jusqu’à x100 numériquement). À l’avant, les selfies profitent d’une définition de 13 Mpx (f/2,4).

La batterie affiche une capacité de 4 815 mAh et peut se recharger à 88 W en filaire et jusqu’à 50 W sans fil. Comptez aussi sur un stockage de 256 Go (extensible). Le smartphone garantit une étanchéité grâce à la certification IP68.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.