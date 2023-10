Pendant le Prime Day, le lumineux Nothing Phone (1) vaut encore largement le coup à moins de 380 €

Le Nothing Phone (1) a beau avoir été remplacé par son successeur, il reste toujours l'un des smartphones qui parviennent le mieux à se démarquer de la concurrence grâce à son dos lumineux. C'est d'ailleurs pendant le Prime Day d'Amazon qu'il est encore plus recommandable, puisque son prix passe de 549 euros à 378 euros.

Le Nothing Phone (1) a fait impression à son entrée sur le marché des smartphones. Ce véritable ovni au design futuriste se démarque avant tout grâce à son système de Glyph, composé de bandes LED au dos du smartphone qui s’illuminent dès la réception d’une notification, par exemple. Cette année, son successeur, sobrement baptisé Nothing Phone (2), est venu le remplacer, mais cela ne veut pas dire que le premier modèle a perdu tout son intérêt. On le recommande tout de même bien mieux lorsque son prix est moins élevé, et c’est justement le cas pendant ce Prime Day d’Amazon.

Les points forts du Nothing Phone (1)

Un Glyph toujours aussi original

Un écran Oled de 6,55 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 778G+

Lancé à 549 euros, et plus récemment proposé à environ 450 euros, le Nothing Phone (1) (12 + 256 Go) est désormais affiché à 378 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Le Glyph, la vraie valeur ajoutée du smartphone

Si l’on dit que le Nothing Phone (1) ne ressemble à aucun autre smartphone sur le marché, sauf bien sûr son successeur, c’est grâce à ce qui se cache sous son dos transparent : un réseau de petites LED capables de dessiner en rythme des motifs calqués sur les sons et notifications envoyées par le smartphone. Cet effet porte le nom de Glyph, et il n’est pas seulement esthétique.

Les animations lumineuses peuvent en effet s’adapter aux dix sonneries et dix sons de notifications disponibles dans le smartphone, et le Glyph peut aussi être utilisé comme un flash. Notez par ailleurs que le sound design peut aussi être désactivé pour utiliser les glyphes en mode silencieux.

Un bel écran et une puissance convaincante

À l’avant du Nothing Phone (1), qui ressemble d’ailleurs un peu à un iPhone avec ses tranches plates et ses bords arrondis, on trouve une dalle Oled Full HD+ de 6,55 pouces. Celle-ci est aussi rafraîchie à 120 Hz, ce qui promet une excellente fluidité. Dommage en revanche pour la luminosité assez limitée de l’écran. Au dos, outre le Glyph, on trouve aussi un capteur grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx également. Le principal s’en sort convenablement, avec un piqué correct dans de bonnes conditions lumineuses.

Les performances sont de leur côté assurées par une puce milieu de gamme Snapdragon 778G+, gravée en 6 nm et épaulée ici par 12 Go de mémoire vive. Le Nothing Phone (1) peut faire tourner des jeux 3D sans problème, à condition de ne pas pousser les graphismes au maximum. Attention aussi à la chauffe possible. Enfin, côté autonomie, ce modèle se montre plutôt endurant puisqu’il est capable de tenir une journée complète, voire une journée et demie avec un usage modéré. La recharge est de son côté un peu lente.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Nothing Phone (1).

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

