LG SP7 : cette barre de son compatible Hi-Res Audio est à moitié prix pour le Prime Day

Si vous recherchez une barre de son puissante et abordable pour améliorer la qualité sonore de votre téléviseur, nous vous recommandons aujourd'hui la LG SP7 avec son caisson de basse sans fil. Amazon la propose en ce moment à 189 euros au lieu de 399 euros habituellement.

Trouver une barre de son de qualité et à bon prix est devenu un exercice compliqué tant les références sont nombreuses depuis ces dernières années. Les Prime Day d’Amazon sont donc l’occasion pour s’en procurer une et l’occasion de constater que la LG SP7, l’une des meilleures références récentes et abordables de la marque coréenne, est en ce moment trouvable avec plus de 200 euros de réduction.

Les caractéristiques de la LG SP7

Le 5.1 avec 440 W de puissance max

La Connectivité Bluetooth, optique ou HDMI Arc

Compatible DTS X et Hi-Res Audio

Au lieu de 399 euros à son prix de lancement et du prix remisé à 227 euros sur Amazon, la barre de son avec caisson de basses LG SP7 est aujourd’hui disponible à seulement 189 euros pendant le Prime Day.

Une barre de son compacte et polyvalente

La LG SP7 est une barre de son assez classique en apparence, avec toutefois des dimensions assez contenues (1000 x 63 x 105 mm) pour prendre moins de place sur votre meuble TV. Elle laisse apparaitre une grille en devanture, mais qui laisse place à un affichage digital pour indiquer quelques informations comme la source utilisée ou encore le montant du volume. Sur le côté droit, on peut d’ailleurs trouver quelques boutons : volume, fonction et ON/OFF. Le caisson de basse est évidemment plus volumineux (180 x 394 x 290 mm), mais il a plutôt vacation à trouver sa place sur le côté.

C’est un modèle entrée de gamme dans le catalogue de la marque LG, mais la puissance sonore est bel et bien présente. En effet, la SP7 propose jusqu’à 440 W de puissance via les haut-parleurs de la barre plus le caisson de basse pour avoir un rendu 5.1 plus proche d’une expérience cinéma.

Une expérience sonore haute définition

Pour renforcer la qualité lors du visionnage d’un contenu ou de l’écoute d’une musique, la barre de son de LG est compatible Hi-Res, donc de l’audio haute définition, afin de fournir 96 kHz de fréquence d’échantillonnage et 24 bits de profondeur pour un son encore plus précis. On retrouve également la technologie DTS Virtual : X pour une expérience sonore plus immersive, car vous aurez l’impression que le son vous entoure à 360 degrés, sans oublier le Dolby Digital et le DTS Digital Surround.

Du côté des connectiques, LG propose à la fois une sortie HDMI ARC pour allumer le système son quand votre TV est en fonctionnement ainsi qu’un récepteur Bluetooth pour utiliser la barre de son comme haut-parleur et profiter de sa musique depuis un smartphone ou une tablette. La SP7 propose également une entrée audio optique et un port jack 3,5 mm. Une télécommande est aussi fournie pour contrôler directement la barre de son depuis le canapé.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

