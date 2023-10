La Google Pixel Watch 2 connaît sa première baisse de prix seulement une semaine après son lancement

Lancée ce mois-ci, la Google Pixel Watch 2 vient corriger quelques défauts de la première itération de la montre connectée du géant américain. Et elle a beau être sortie tout récemment, elle est déjà moins chère grâce à une promotion chez Rakuten (vendeur Boulanger), qui la propose à 379 euros au lieu de 399 euros.

C’est durant sa conférence Made by Google, début octobre, que Google a présenté la seconde génération de sa montre connectée, un an après la sortie de la première. La Google Pixel Watch 2 vient ainsi corriger un certain nombre de défauts que présentait la Pixel Watch première du nom. Plus fluide et dotée de capteurs plus précis, elle marque beaucoup de points. Son lancement est certes tout récent, mais il est déjà possible de profiter des points forts de cette montre à moindre coût, puisqu’elle bénéficie déjà d’une réduction de 20 euros.

Les points forts de la Google Pixel Watch 2

Un design soigné

La richesse de l’écosystème Wear OS

Un capteur cardiaque très précis

Lancée à 399 euros, la Google Pixel Watch 2 (GPS) est désormais proposée à 379 euros sur Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo RAKUTEN20. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 19,95 euros offerts sur votre prochaine commande.

Un design quasi inchangé

Difficile de différencier la Google Pixel Watch 2 de la première Pixel Watch, visuellement parlant. La seconde itération embarque ainsi le même cadran tout en rondeur de 41 mm de diamètre pour 12,3 mm d’épaisseur. Celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir choisir une version plus large vont être déçus, puisque la Pixel Watch 2 n’est proposée qu’en un seul modèle, contrairement à ce qu’on peut voir chez Apple ou Samsung. L’écran, de son côté, n’a pas changé non plus et on retrouve ici aussi une dalle Oled always-on d’une définition de 450 x 450 pixels recouverte d’un Corning Gorilla Glass 5 3D qui protège efficacement contre les rayures. Sa luminosité monte à 1000 cd/m², ce qui est un très bon score. L’écran reste d’ailleurs encadré par de grosses bordures, un choix qui se révèle assez inesthétique avec certains cadrans…

Autrement, quelques petits changements sont tout de même à noter, comme un poids légèrement réduit grâce à l’utilisation de l’aluminium recyclé au lieu de l’acier, ou encore des capteurs différents. Google avait par ailleurs promis une autonomie plus importante pour sa Pixel Watch 2, mais dans les faits, au lieu de tenir 24 heures sur une seule charge, la montre peut désormais fonctionner 24 heures, mais avec l’always-on activé. Le chargeur a quant à lui heureusement changé et peut bien mieux se fixer à la montre. Pour la recharge, d’ailleurs, le passage de 0 à 50 % de batterie s’effectue en 30 minutes environ.

Un écosystème riche et des fonctions santé efficaces

Au cœur de cette montre connectée, on trouve évidemment WearOS, de plus en plus complet et pratique à utiliser. Outre l’interface très simple d’utilisation, il est aussi possible de profiter d’un très grand nombre d’applications sur le Play Store (sport, divertissement, contrôle d’objets connectés…). WearOS est ici couplé à l’écosystème Fitbit, ce qui donne un résultat très polyvalent, même si on aurait aimé une application Google dédiée. L’application Fitbit va ici centraliser toutes les données de santé et permet aussi de suivre ses progrès sportifs au quotidien. En revanche, retenez que l’application Watch n’est pas disponible sur iOS, ce qui empêche d’utiliser la Pixel Watch 2 avec un iPhone.

Côté sport et santé, la Google Pixel Watch 2 marque des points notamment avec son électrocardiogramme complet, obtenu en gardant le doigt sur la couronne pendant 30 secondes, mais aussi à son relevé continu au cours de la journée. Le résultat est tout simplement impressionnant et la montre peut suivre le rythme cardiaque avec précision. Concernant ses autres capteurs, on trouve également un capteur SPO2 et un capteur de température cutanée. La montre peut aussi suivre le niveau de stress, mais pas établir un suivi du cycle menstruel, malheureusement. Côté sport, on pourra profiter d’un suivi GPS globalement fiable, mais qui peut encore gagner en efficacité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Google Pixel Watch 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

