Pourquoi ce mini vidéoprojecteur 1080p vendu à 89 € est une bonne affaire ?

Si certains vidéoprojecteurs demandent un budget important, ce n'est pas le cas du Xming Q1 SE. Avec son petit format et sa définition FHD, il coûte 89 euros au lieu de 225 euros.

Il est vrai que les vidéoprojecteurs n’atteignent pas la qualité d’image d’un bon téléviseur, mais ils tirent leur avantage en proposant une plus grande diagonale dans un petit format. La preuve en est avec le Xming Q1 SE. Ce mini vidéoprojecteur n’est pas le meilleur du marché, mais il est capable de diffuser une image jusqu’à 120 pouces avec une qualité d’image satisfaisante. Le tout pour moins de 90 euros.

Le Xming Q1 SE, c’est quoi ?

Un petit vidéoprojecteur pratique à transporter

Des images en FHD jusqu’à 120 pouces

Compatible avec de nombreux supports

Habituellement à 225 euros, le vidéoprojecteur Xming Q1 SE revient à 89 euros seulement sur le site GeekBuying en appliquant le code NNNFRXMQ1.

En quoi ce mini vidéoprojecteur est-il intéressant ?

Le Xming Q1 S est un vidéoprojecteur qui plaît surtout pour sa petite taille. Avec ses petites dimensions 13 × 11 × 17 cm, il peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque, et être trimballé de pièce en pièce ou à l’extérieur grâce à son poids de seulement 1 kg. Au vu de son tarif, ne vous attendez pas à une très bonne qualité d’image, mais les images reste correctes et suffisantes pour une session cinéma à la maison, à condition d’être dans un environnement totalement sombre.

Il arrive à restituer une image en Full HD (1920 × 1080) et dispose d’une ampoule LED de 150 ANSI. Ce dernier est aussi capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces, mais pour cela, prévoyez tout de même un recul de 2 à 3 mètres pour obtenir une image grand format. Et s’il est proposé avec une interface logicielle chinoise, nous vous recommandons plutôt d’y brancher une clé HDMI, comme le Xiaomi Stick pour profiter pleinement d’une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Si vous souhaitez comparer le Xming Q1 SE avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.