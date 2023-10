Ce vélo électrique doté d’une autonomie monstrueuse coûte 1 000 € de moins grâce à cette offre reconditionnée

Un VAE polyvalent, puissant et endurant, voilà ce que propose le Winora Yucatan X8. Son prix devient plus intéressant en optant pour du reconditionné : il passe de 3 399 euros à 2 399 euros.

La marque Winora ne vous dit rien ? Ce constructeur existe depuis 1921 et est experte dans le domaine des vélos de ville. Loin d’être novice dans le domaine, le fabricant compte un bon nombre de références comme le Yucatan X8. Ce modèle est adapté pour de longues balades en ville avec son lot d’équipement lui assurant fiabilité et confort. Il faut pouvoir y mettre les moyens, mais grâce à cette promotion, il coûte 1 000 euros de moins.

Les atouts du Winora Yucatan X8

Un VAE polyvalent et confortable

De très belles performances et bien équipé

Une autonomie très musclée

Vendu neuf à 3 399 euros, le VAE Winora Yucatan X8 est disponible en reconditionné (< 5 km parcourus depuis 2023) au prix de 2 399 euros sur le site Upway. Sachez tout de même que selon votre région, des aides financières sont mises à votre disposition pour faire chuter le prix de l’engin.

Vous pouvez également trouver le modèle X10 en promotion : à 2 499 euros au lieu de 3 699 euros sur le site upway.

Un VAE polyvalent, robuste et confortable

Le Yucatan X8 est un vélo électrique doté d’un cadre robuste en forme de U pour faciliter l’enjambement du vélo. Au premier coup d’œil, il profite d’une conception soignée même si certaines soudures grossières viennent ternir l’esthétique. Sur le X8, on a droit à des pneus Continental Contact Cruiser de 27,5 pouces. Ils sont un cran en dessous des Schwalbe équivalents en ce qui concerne la filtration des vibrations, mais le confort est assuré grâce à une selle Selle Royal Wave bien rembourrée, et l’adhérence est optimale.

Il ne manque pas d’équipement. On trouve des garde-boue tubulaires en métal à l’avant, longs et munis de bavettes. À l’arrière, le garde-boue est solide, bien qu’un peu court pour les projections. Un porte-bagages est aussi de la partie, homologué pour 25 kg et est compatible avec le système MIK. De plus, le cadre comprend deux rails pour accessoires, une innovation brevetée par la marque.

Un moteur très efficient et une autonomie longue distance

Le VAE de Winora est à un plaisir à utiliser, notamment grâce à son moteur Yamaha PW-S2, hyper réactif et doté d’un capteur de couple de 75 Nm. Il est paré pour les utilisations urbaines, mais aussi à l’aise dans les pentes, il n’a pas de peine à grimper les plus inclinés. Son moteur le rend vif à l’accélération et lors des relances, la transmission par dérailleur Shimano Acera n’est pas très haut de gamme, mais assez vive, tandis que les freins sont un ton en dessous, mais restent efficaces.

Ce qu’on apprécie surtout ce modèle, c’est son autonomie. Nous lui avons d’ailleurs attribué la note de 10/10 sur cette partie, puisqu’il est équipé d’une batterie de 720 Wh, une grande capacité pour un vélo. Durant notre test, il a pu couvrir 106 km sur son mode le plus performant. C’est tout simplement exceptionnel. En mode Auto, l’autonomie monte jusqu’à 132 km. Cerise sur le gâteau, la recharge est rapide grâce à son chargeur 4A, pour un plein en moins de 5 heures, et 3 heures pour une charge habituelle entre 20 et 80 %.

Si vous souhaitez plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur le VAE Winora Yucatan X8.

Si vous hésitez encore, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2023 pour vous aider dans votre achat.

