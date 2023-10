Carrefour brade ce récent TV Philips 4K Ambilight de 55 pouces à prix canon

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : ce modèle Philips procure une meilleure immersion et se négocie à seulement 499 euros, au lieu de 649 euros de base.

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, Philips mise sur sa technologie Ambilight. Elle offre une ambiance unique en procurant une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. Alors oui, il ne profite pas de la technologie Oled ou Qled, il offre tout de même une belle qualité d’image et une bonne immersion grâce à la technologie qu’il embarque. Le tout pour un prix relativement bas grâce à cette remise de 150 euros.

Qu’est-ce que propose le Philips 55PUS8108 ?

Une dalle 4K de 55 pouces avec Ambillight

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Compatible avec le VRR

Habituellement proposé à 649,99 euros depuis sa sortie en juin dernier, le téléviseur Philips 55PUS8108 est aujourd’hui remisé à 499,99 euros sur le site Carrefour.

Une expérience de visionnage réussie sur un TV LED

Le téléviseur Philips 55PUS8108 a beau ne pas disposer de dalle Oled ou Qled, il affiche une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pour offrir une bonne qualité d’image. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

Son cadre métallique et ses bordures quasi inexistantes, ne font que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. Avec sa diagonale de 55 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur. Sa véritable force, c’est bien la présence de la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité de la firme néerlandaise donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Le résultat ? Une immersion encore meilleure au quotidien.

Une smart TV avec une fonction gaming bien appréciée

Si d’autres téléviseurs de la marque utilise le système d’exploitation de Google, ce modèle 55PUS8108 lui tourne sous l’interface Saphi. On regrette l’accès au Google au Play Store, mais cette OS a le mérite d’être fluide et simple à utiliser. On y retrouve les applications phares comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Le téléviseur est même compatible avec l’assistant vocal de Google, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Le téléviseur a un atout dans sa manche : il est compatible avec le taux de rafraîchissement variable de l’image (VRR). Il apporte un véritable intérêt pour les joueuses et les joueurs, puisque cela permet d’améliorer la netteté de l’image et éliminer les déchirures d’écran. Résultat : l’expérience de jeu est fluide et stable. En revanche, le TV ne dispose pas de port HDMI 2.1 pour profiter de la 4K@120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Quant à la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.