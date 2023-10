Excellente offre chez Auchan pour cet écran PC incurvé de 32,5 pouces (QHD et 165 Hz)

Chez les gamers, l'écran est l'un des éléments clés pour profiter d'une bonne expérience en jeu. Ce modèle de chez Acer ne manque pas d’argument et se trouve même moins cher en passant de 299 euros à 249 euros.

Avec son grand écran incurvé doté d’une excellente définition, son taux de rafraîchissement élevé et son taux de réponse réduit, l’écran PC Acer coche un grand nombre de cases pour les gamers exigeants. Les fonctionnalités qu’il propose ne feront qu’améliorer l’expérience des joueuses et des joueurs sur PC, et le tout pour moins de 250 euros.

Que propose cet écran PC de chez Acer ?

Un écran incurvé de 31,5 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement à 165 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD Freesync Premium Pro

Au lieu d’un prix barré à 299,99 euros, l’écran PC Acer Nitro (EI322QURPBMIIPPX) s’affiche désormais à 249,99 euros sur le site d’Auchan.

Un écran qui coche toutes les cases

Pour assurer une bonne expérience en jeu, ce moniteur utilise une dalle incurvée 1 500R avec des bordures fines sur 3 côtés. Cela favorise l’immersion en jeu et offre un meilleur confort visuel, mais rend aussi le tout plus réaliste. Les joueurs et joueuses seront aussi ravis par la définition QHD (2 560 x 1 440), le sacro-saint 1440p, pour obtenir une image finement détaillée. Le HDR est également de la partie pour améliorer le rendu avec les jeux compatibles.

Ce moniteur de chez Acer (EI322QURPBMIIPPX) offre un design plutôt imposant. Avec une diagonale de 31,5 pouces, il va falloir prévoir suffisamment de place pour l’accueillir sur votre bureau. Ce moniteur privilégie grandement l’immersion dans le jeu grâce à ses fines bordures sur le côté et obtenir plus de détails lors d’une partie.

Un gameplay réactif

Un bon joueur doit avoir un écran offrant des images fluides, c’est pourquoi la dalle propose un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Pour avoir une longueur d’avance sur les autres joueurs, le moniteur offre un temps de réponse de seulement 1 milliseconde.

L’écran est même compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties, et avoir des sessions fluides. Une chose est sûre, avec toutes ses technologies réunies, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

