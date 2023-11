Les ampoules Philips Hue sont à prix cassé avant même que le Black Friday ne commence

Les kits de démarrage proposés par Philips Hue sont des solutions idéales, d'un point de vue pratique et financer, pour se lancer dans l'éclairage intelligent. Si l'expérience vous tente, sachez que le pack avec 3 ampoules Hue White, un pont de connexion et un variateur ainsi que le kit contenant 2 ampoules White & Color ainsi qu'une Tap Dial Switch sont disponibles à prix réduit chez Darty et à la Fnac peu avant le Black Friday.

Celles et ceux qui souhaitent enfin se lancer dans la domotique et débuter par des éclairages connectés comme des ampoules ont tout intérêt à se tourner vers des marques de confiance. Philips Hue figure en bonne place sur le podium grâce à ses produits efficaces. La marque propose par exemple des ampoules dont on peut personnaliser l’intensité, la température ou encore la couleur, y compris à distance et à la voix. Si ses références sont plutôt onéreuses en temps normal, certains de ses kits sont actuellement proposés à très bon prix, à l’image de celui comportant 3 ampoules Hue White et un autre contenant 2 ampoules Hue White & Color, et ce, alors que le Black Friday n’a même pas encore commencé.

Les avantages des ampoules Philips Hue

Des lumières colorées ou blanches

Une compatibilité avec les assistants vocaux

Des fonctionnalités pratiques avec le pont de connexion

Initialement proposé 99,99 euros, le pack comportant 3 ampoules Philips Hue White, un pont de connexion et un variateur est désormais vendu à 69,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Le pack contenant 2 ampoules Philips Hue White & Color et une télécommande Tap Dial Switch est quant à lui disponible à 89,99 euros au lieu de 159,99 euros chez Darty et à la Fnac.

De la lumière blanche modulable

Le premier pack proposé ici comporte tout d’abord trois ampoules connectées Philips Hue White. Si elles ne diffusent pas de nuances colorées comme les White & Color, elles sont tout de même capables de projeter une lumière blanche tout à fait agréable, d’autant plus qu’il est possible de moduler leur intensité et leur température. Par exemple, les tonalités froides sont idéales en journée, tandis que les lumières plus chaudes, propices au repos et à la détente, conviennent plus en soirée. Des scénarios lumineux prédéfinis sont aussi disponibles en cas de manque d’inspiration. Pour contrôler les ampoules, rien de plus simple : une fois vissées, elles peuvent être appairées à un smartphone grâce au Bluetooth et être contrôlées via l’application Philips Hue. Elles sont aussi compatibles avec Google Assistant, Alexa et Siri si vous souhaitez plutôt les contrôler à la voix.

Ce kit contient également un produit essentiel pour exploiter au maximum les capacités des ampoules : un pont de connexion. Ce Hue Bridge permet non seulement de contrôler jusqu’à 50 ampoules dans toute la maison (au lieu de 10 maximum, placées dans une seule pièce, sans le pont), mais il offre aussi la possibilité de simuler une présence en allumant les ampoules en notre absence, ou bien de créer des routines d’éclairage selon les moments de la journée et même de synchroniser les ampoules avec des films diffusés à la télévision. Notez aussi que le protocole Zigbee, moins énergivore que le Wi-Fi, est uniquement disponible avec le pont Hue. Outre ce pont, on peut aussi trouver dans ce kit un interrupteur/variateur sans fil, sous forme de télécommande, à installer sur son support mural : elle permettra, elle aussi, d’allumer, éteindre et moduler la luminosité des ampoules.

Des nuances colorées et une petite télécommande pratique

Dans l’autre pack, ce ne sont pas des Hue White, mais bien des Hue White & Color qu’on trouve. Contrairement aux modèles précédents, ceux-ci donnent la possibilité de choisir parmi 16 millions de nuances colorées, froides ou chaudes. De quoi se concocter, depuis son smartphone, une ambiance personnalisée et chaleureuse dans la pièce de son choix. Une fonction minuterie est d’ailleurs possible. Côté autonomie, elles promettent chacune une durée de vie de 25 000 heures, et cela vaut aussi pour les Hue White. Sachez tout de même que ce pack-ci ne comprend pas de pont, contrairement au premier.

Enfin, une télécommande Tap Dial Swith est aussi incluse dans ce pack. Elle permet de contrôler jusqu’à trois pièces ou une zone avec chacun de ses boutons individuels. Une manière simple et efficace d’atténuer ou d’augmenter la luminosité des ampoules.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les éclairages connectés de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour bien démarrer avec les produits Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.