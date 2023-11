L’iPhone 15 bénéficie de sa plus grosse baisse de prix juste avant le Black Friday

Nouvelle vitrine technologique de la marque à la pomme, les iPhone 15 et 15 Pro étaient particulièrement attendus malgré un prix de départ élevé. Mais alors que l'iPhone 15 est sorti il y a maintenant un peu plus d'un mois, il fait déjà l'objet d'une remise intéressante sur Rakuten où son prix chute à 799 euros. Un détail doit cependant attirer votre attention avant de l'acheter.

Chaque automne marque l’arrivée d’une nouvelle génération d’iPhone et il s’agit de la quinzième à faire son entrée sur le marché cette année. Cette cuvée 2023 séduit toujours par sa qualité et ses performances premium, mais une fois de plus, les changements sont trop timides, hormis pour l’appareil photo qui accueille un « téléphoto x2 ». Chez Rakuten, l’iPhone 15 est actuellement disponible avec une remise de 170 euros, portant son prix à 799 euros.

L’Apple iPhone 15 en résumé

Un design premium et un écran très lumineux

Les performances de la puce A16 Bionic

Un capteur principal vraiment efficace

L’arrivée de l’USB-C !

Au lieu de 969 euros habituellement, l’Apple iPhone 15 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Rakuten. Ce modèle provient du marché chinois et a donc quelques différences par rapport aux modèles internationaux, comme l’absence de FaceTime audio et le format eSIM qui n’est pas pris en charge.

Un iPhone 14 Pro compact et avec l’USB-C

L’iPhone 15 est une belle évolution comme le titre notre test, mais c’est loin d’être une révolution, bien au contraire. On pourrait le prendre pour une version compacte de l’iPhone 14 Pro tant les similitudes sont nombreuses, à commencer par l’intégration de la Dynamic Island et le mode plein soleil qui fait passer la luminosité de l’écran à 2 000 cd/m². Sa dalle reprend un affichage Super Retina XDR en définition 2 556 x 1 179 pixels mais avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, ce qui, en 2023, est suranné.

Côté performances, Apple continue à doter ses nouveaux iPhones de la puce des modèles Pro de la génération précédente. Ainsi, l’iPhone 15 reprend la puce A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro. Aujourd’hui encore, ce SoC est l’un des plus performants du marché mais il est logiquement devancé par l’A17 Bionic de l’iPhone 15 Pro, ainsi que par certains smartphones Android dotés du Snapdragon 8 Gen 2 comme le Samsung Galaxy S23 Ultra qui le devance d’une courte tête d’après nos benchmarks.

Un appareil photo encore plus prometteur

Le dos de l’iPhone 15 embarque deux capteurs photo : un capteur principal grand-angle de 48 Mpx (f/1,6) avec stabilisateur ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4). Lorsqu’Apple annonce avoir améliorer son appareil photo, c’est surtout la partie logicielle qui en profite. L’iPhone 15 inaugure l’arrivée d’un téléphoto x2 de 12 Mpx, il s’agit en réalité du pixel-binning qui récupère les informations au centre du capteur principal. Enfin, ce smartphone s’en tire dans tous les modes (même portrait et nuit) avec une excellente gestion des couleurs.

Enfin, et comme à son habitude, Apple ne communique pas sur la capacité de sa batterie mais annonce une autonomie de 20 heures en lecture vidéo. Durant notre test, nous avons été épatés par l’endurance de l’iPhone 15 au regard de son format compact puisqu’il a tenu une grosse journée et demie. Cependant, gare à la chauffe qui peut le vider rapidement de son énergie. pour la recharge, quand bien même Apple est passé à l’USB-C, la puissance ne s’élève pas à plus de 20 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 15.

