Ce robot aspirateur Xiaomi est à seulement 99 € pour le Black Friday !

On est quand même mieux les pieds dans le canapé plutôt que de passer l'aspirateur. C'est en tout cas ce que peut vous permettre un robot-aspirateur et pour ça pas besoin de trop dépenser : le Xiaomi Robot Vacuum E12 passe de 199 à 99 euros seulement durant le Black Friday.

Pas besoin de dépenser des centaines d’euros pour se procurer un robot-aspirateur : certes, les performances seront moins bonnes et les fonctionnalités moins nombreuses, mais ça fonctionnera tout de même. C’est possible avec le Xiaomi Robot Vacuum E12, puisque durant le Black Friday, on le trouve à 99 euros seulement sur le site de Xiaomi, au lieu de 199 euros en temps normal.

Le Xiaomi Robot Vacuum E12, c’est quoi ?

Une aspiration d’une puissance de 4000 Pa ;

La planification intelligente des parcours ;

Des notifications vocales en temps réel.

Habituellement, ce robot-aspirateur est vendu au tarif de 199 euros. Le Black Friday vient bousculer ça, puisqu’on trouve le Xiaomi Robot Vacuum E12 à 99 euros seulement sur le site de Xiaomi, soit une réduction de 50%.

Un aspirateur robot d’entrée de gamme parfait la poussière

La puissance maximale d’aspiration de ce modèle est de 4000 Pa, et peut être réglée selon quatre niveaux. De quoi se débarrasser de la poussière, voire des débris. Cet aspirateur-robot pas cher est équipé d’une brosse latérale (pour récupérer la poussière partout), d’une brosse principale (en caoutchouc pour rester au sol) ainsi que d’un filtre de bac à poussière (avec une triple filtration pour empêcher la poussière de s’échapper). Côté lavage, le réservoir déverse l’eau avec trois niveaux de débit, pour s’adapter à tous les types de sol, évitant que certains soient trop trempés.

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est capable de fonctionner durant 110 minutes maximum dans le mode standard (qui comprend l’aspiration et le lavage) grâce à sa batterie de 2600 mAh. Un robot qui peut passer un peu partout grâce à sa petite taille : 8 centimètres. De quoi aller chercher la poussière sous le lit ou le canapé. Il n’y a d’ailleurs pas à s’inquiéter des zones près du mur : le Robot Vacuum E12 arrive à les gérer. En plus de ça, ses capteurs lui permettent de détecter les marches, et ainsi d’éviter de tomber. Pour autant, il peut aussi escalader des petits obstacles jusqu’à 16 mm d’épaisseur : parfait pour les rails de porte coulissante ou une barre de seuil.

Ce que ce Xiaomi Robot Vacuum E12 a à proposer

Le bac à poussière ainsi que le réservoir d’eau (de 400 mL) peuvent facilement être retirés, vidé pour le bac, rempli pour le réservoir. Une fois que c’est fait, on peut planifier le lavage et/ou l’aspiration : le robot passe dans toutes les pièces en zigzag. L’avantage de la planification, c’est que l’aspirateur robot peut fonctionner lorsque vous n’êtes pas chez vous : de quoi ne plus être dérangé par le bruit.

Pour éviter de vous faire peur, des notifications vocales sont émises du Xiaomi Robot Vacuum E12. Elles vous préviennent du démarrage d’une aspiration, d’une interruption, ou d’une recharge (qui dure quatre heures). Tout cela peut être contrôle depuis l’application Xiaomi Home (iOS et Android), qui comprend plusieurs fonctionnalités : planification, réglage du nettoyage, télécommande intelligente ou encore surveillance en temps réel. Cet appareil est compatible avec Google Assistant ainsi qu’avec Amazon Alexa.

