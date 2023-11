Le Honor MagicBook 14 : -400 € sur ce puissant laptop lors de la Black Friday Week

Envie d'un laptop performant sans payer le prix fort ? Le Honor MagicBook 14 (2022) propose un rapport qualité-prix attractif, surtout maintenant qu’il coûte 699 euros au lieu de 1 099 euros au départ.

Le constructeur Honor produit de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas du modèle MagicBook 14, qui se montre très efficace en intégrant une puce Intel i5 de 12e gen, et qui est en ce moment chute sous les 700 euros.

Ce qu’il faut retenir du Honor MagicBook 14

Un ultrabook léger, fin et bien fini

Le combo i5 12e gen + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

La charge rapide 65 W

D’abord à 1 099 euros, le PC Portable Honor MagicBook 14 est actuellement remisé à 699 euros sur le site d’Amazon.

Une conception réussie et pratique

Le Honor MagicBook 14 (2022) présente un look épuré et élégant. Il va plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs. Sa conception compacte et légère le rend plus facile à transporter (15,9 mm d’épaisseur et 1,54 kg). En revanche, on peut souligner la connectique légère avec un seul port USB-C, un USB A 3.2 Gen 1, un HDMI plein format, un port combo jack et deux ports USB-A un peu datés.

Une fois ouvert, on découvre une dalle IPS LCD de 13,3 pouces en ratio 16:9 affichant une définition 2K (2 160 x 1 440 pixels). S’il vient à manquer un peu de luminosité, l’écran est de bonne facture et se montre assez immersif avec ses bords fins de 4,8 mm sur trois côtés.

Une fiche technique solide

Sous le capot, on trouve une puce intel Core i5-12500H cadencé à 2,4 GHz (TurboBoost jusqu’à 4 GHz) épaulé par 16 Go de RAM en DDR4. Une configuration solide, qui permet aussi bien de travailler que de naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo. Il assure une bonne polyvalence, et son système de refroidissement se montre efficace en toutes circonstances pour maintenant les performances du PC portable. On apprécie également le SSD de 512 Go pour profiter d’un stockage plus que confortable, mais surtout pour obtenir des temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.

Un bon laptop n’est rien sans une bonne autonomie et bonne nouvelle, la machine est très endurante. Si le constructeur promet une autonomie de 15 heures en lecture vidéo, c’est surtout la charge rapide qui est impressionnante. Avec 65 W, vous récupérez 2 heures de travail en seulement 15 minutes de charge.

