Le Google Pixel 8 est déjà en promotion grâce au Black Friday : un smartphone que vous allez garder longtemps

Sorti le mois dernier, le Pixel 8, dernier smartphone de Google, est déjà en promotion à l'occasion grâce au Black Friday. Son prix passe de 799 euros à 729 euros : une « petite » réduction, pour un smartphone que vous allez garder très longtemps.

Le Pixel 8 va peut-être changer la philosophie du marché, grâce à sa longévité annoncée. Sorti il y a un peu plus d’un mois aux côtés du Pixel 8 Pro, il est déjà en promotion durant le Black Friday. Son prix est réduit de peu, mais c’est tout de même honorable pour un Pixel 8 qui vient tout juste de sortir.

Le Google Pixel 8, c’est quoi ?

Sept ans de mises à jour d’Android et sept ans de pièces détachées ;

Un bel écran 120 Hz ;

L’expérience Pixel avec des fonctionnalités exclusives ;

Un très bon smartphone photo.

À sa sortie le mois dernier, le Pixel 8 était commercialisé à 799 euros. Un prix un peu élevé qui se règle en partie grâce au Black Friday : on trouve ce smartphone à 729 euros seulement sur Amazon.

Un très bon smartphone photo avec des fonctionnalités exclusives

Les smartphones Pixel sont reconnus depuis des années pour leur qualité en photo, d’autant plus au regard de leurs prix. Le Pixel 8 ne déroge pas à la règle avec un excellent capteur photo principal. Gestion de la plage dynamique, couleurs jolies et fidèles, il est efficace et précis. L’ultra-grand-angle aussi est plutôt bon, mais assez limité de nuit. Le tout dans un format assez compact (6,2 pouces), ce qui fait du Pixel 8 un smartphone mignon, tout en arrondis.

Ce smartphone est le premier sorti sous Android 14, et profite de fonctionnalités exclusives. Il fonctionne avec la Pixel Experience, la surcouche Android signée Google, réputée pour ses fonctionnalités, son ergonomie et ses options de personnalisation. On trouve par exemple un Shazam sur l’écran de verrouillage : dès que le smartphone entend une musique, il peut l’identifier. Autre fonctionnalité, cette fois-ci en photo : Best Take. Si vous prenez plusieurs photos de groupe, vous pouvez combiner les meilleures têtes de chacun, afin d’avoir le selfie parfait.

Le Google Pixel 8, c’est aussi un bel écran et beaucoup de mises à jour

Ce qu’on reprochait surtout au Pixel 7, c’était son écran limité à 90 Hz : le Pixel 8 a passé le cap des 120 Hz dans une jolie dalle. Cette dernière adopte le format 20:9 avec une définition FHD+ de 2400 par 1080 pixels. Un écran très lumineux, bien calibré avec une température de couleur très bonne. Côté performances, c’est loin d’être le meilleur smartphone : s’il peut faire tourner des jeux gourmands en 3D, ce ne sera pas avec les paramètres graphiques réglés à fond. Pour parler de l’autonomie, elle est correcte : on peut atteindre une journée et demie d’utilisation, sans plus. Quant à la recharge, elle est plutôt lente : une heure et demie pour passer de 10 à 100%.

La grande force du Pixel 8, ce qui fait qu’il se démarque des autres, c’est le nombre d’années de mises à jour. Google garantit sept années de mises à jour majeures ainsi que sept années de mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire qu’il recevra Android 21 en 2030 ! Une garantie qui va de pair avec une garantie des pièces détachées durant sept ans. De quoi changer une batterie trop usée ou un écran fissuré afin d’éviter de changer de smartphone.

Pour en savoir plus à propos de ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test du Pixel 8.

