OnePlus 11 : ce smartphone premium de 2023 chute sous les 500 € grâce au Black Friday

Et si c'était le moment de changer de smartphone ? Si vous avez envie d'un smartphone Android solide, tant en photo qu'en performances ou en autonomie, le OnePlus 11 est sans doute le modèle parfait : il avait eu la note de 9/10 dans nos colonnes ! À l'occasion du Black Friday, son prix passe de 849 euros à seulement 500 euros.

9/10 : c’est effectivement la note qu’avait obtenue le OnePlus 11 dans notre test du smartphone. Un modèle solide partout et déjà à un prix de base assez compétitif : 849 euros. Cette version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est bien moins chère durant le Black Friday : le OnePlus 11 est disponible avec 350 euros de réduction.

Le OnePlus 11, c’est quoi ?

Un bel écran 120 Hz adaptatif ;

Grosse autonomie, grosse charge ;

De bonnes performances pour les jeux 3D ;

Toutes les fonctionnalités d’OxygenOS 13 (et bientôt 14).

À sa sortie en février, le OnePlus 11 était proposé à 849 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Durant le Black Friday, le smartphone n’est plus qu’à 500 euros sur Amazon dans cette version, soit une réduction de 41 %.

Pour ceux qui veulent plus de mémoire vive et de stockage, il y a la version du OnePlus 11 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage aussi en promotion. Au lieu de 919 euros, ce modèle est disponible pour seulement 585 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 11. Le tableau s’actualise automatiquement.



Un bel écran pour regarder les jolies photos que peut prendre ce smartphone

Au niveau de son écran, le OnePlus 11 a tout ce dont on peut rêver en 2023 : une dalle Amoled de 6,7 pouces avec une définition QHD+ (3216 x 1440 pixels). Elle a un taux de rafraîchissement adaptatif qui monte jusqu’à 120 Hz, mais qui peut descendre à 1 Hz selon l’usage, afin d’économiser un peu de batterie. La luminosité maximale est assez correcte, la couverture colorimétrique aussi : ce n’est pas ce qui se fait de mieux, mais pour 500 euros, c’est très bon.

De quoi regarder dans les meilleures conditions les photos qu’arrive à enregistrer le OnePlus 11. Il est équipé d’un capteur photo principal de 50 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 48 Mpx, un téléobjectif x2 de 32 Mpx ainsi que d’un capteur selfie de 16 Mpx. Si ce n’est pas le meilleur en photo, les clichés de ce smartphone OnePlus sont quand même bons, notamment le x2 optique ou le mode portrait. Ne manque qu’un peu de cohérence colorimétrique et lumineuse entre les capteurs.

Le OnePlus 11, c’est aussi de grosses performances, sans lésiner sur l’autonomie

Ce modèle haut de gamme est équipé de la dernière puce Qualcomm la plus puissante : le Snapdragon 8 Gen 2. Un SoC épaulé par 8 Go de RAM (ou 16 selon la version) ainsi que par 128 Go (ou 256 selon la version) de stockage. Pour un usage classique, aucun ralentissement et les applications se lancent vite. Pour les jeux vidéo en 3D, là aussi c’est excellent : les titres les plus gourmands tournent de façon très fluide, même avec les paramètres graphiques au maximum.

Afin d’alimenter le tout, c’est d’une batterie de 5000 mAh dont le OnePlus 11 est doté. Elle permet de tenir entre une journée et demie et deux jours entre deux recharges. Et ce même si vous jouez à des jeux qui demandent beaucoup de ressources : 7% de batterie en moins pour une session de 20 minutes de Genshin Impact. Côté recharge, on a droit à une puissance maximale de 100 W en filaire grâce au chargeur fourni dans la boîte. Passer de 10 à 100% de batterie ne demande que… 20 minutes. Pas de charge sans-fil sur ce modèle cependant.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test du OnePlus 11.

