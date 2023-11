Envie d’un TV 4K pas cher ? Ce modèle Samsung 55 pouces est à moins de 400 €

En plus de ses gammes QLED et OLED, Samsung propose aussi une gamme de TV d'entrée de gamme et cette UE55CU7172UXXH remplie parfaitement son rôle, surtout moins 399 euros seulement chez Rue du commerce pendant la Black Friday Week.

La gamme Crystal UHD de chez Samsung correspond à l’entrée de gamme du constructeur coréen côté TV. Point de QLED et encore moins d’OLED ici, sous ce nom à ralonge (UE55CU7172UXXH) se cache en réalité une dalle LED 4K 60Hz très classique, mais qui fait parfaitement le job pour à peu près tous les usages et surtout à un prix défiant toutes concurrences, la qualité Samsung en plus. Son prix dégringole pendant la Black Friday Week lui faisant perdre pas mins de 300 euros sur son tarif de base.

Les points forts de cette TV SAMSUNG

Une dalle LED 4K de 55 pouces

Compatible HDR, HDR 10+ et HDR HLG

L’OS Tizen 7.0 avec le Gaming Hub intégré

Au lieu de 699 euros à sa sortie, la TV Samsung UE55CU7172UXXH (2023) de 55 pouces est désormais disponible en promotion à seulement 399 euros chez Rue du Commerce.

Le savoir-faire de Samsung

La gamme Crystal LED de Samsung a beau être celle correspondant à l’entrée de gamme, elle est cependant très complète. Cette TV est une dalle 4K d’entrée de gamme disponible depuis 2023. On retrouve un classique Edge LED avec tout de même un Micro Dimming UHD, un traitement logiciel améliorant le couple luminosité/contraste par zone.

La UE55CU profite d’un dalle compatible 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) offrant une belle finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG (mais pas de Dolby Vision) Quant à l’audio, Samsung a inclus 2 haut-parleurs de 10 W offrant la technologie Adaptive Sound qui analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l’immersion. Il comprend aussi la prise en charge de la technologie Dolby Digital Plus permettant d’obtenir un rendu jusqu’en 7.1 si vous avez le matériel compatible.

Pas de HDMI 2.1, mais des modes jeux dédiés

la UE55CU de dispose pas de ports HDMI 2.1. Elle ne propose donc pas de compatibilités complètes avec les dernières technologies pensées pour les joueurs, même si un mode ALLM est bien présent.

Pour finir, le système de Smart TV de Samsung, Tizen OS en version 7.0, propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2. Le Gaming Hub de samung est aussi présent et il est possible de lancer des jeux du Xbox Gamepass en Streaming en branchant une manette en Bluetooth.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.