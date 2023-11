Un énorme TV Mini-LED 4K de 75 pouces à 990 €, c’est possible que pendant le Black Friday

Doté d'une dalle gigantesque de 75 pouces qui offre en plus une foule de compatibilités, le TV Hisense 75U7KQ est enfin disponible à un très bon prix grâce à une ODR pendant le Black Friday. Chez Son-Vidéo, il peut en effet revenir à 990 euros au lieu de 1 590 euros.

Un grand téléviseur dont la diagonale dépasse les 65 pouces est bien souvent hors de portée en raison de son prix bien trop élevé. D’où l’intérêt d’attendre sagement les périodes de promotion pour adoucir (un peu) la facture. Pendant le Black Friday, vous pourrez justement avoir accès au modèle Hisense 75U7KQ, avec sa dalle 4K Mini LED 144 Hz de 75 pouces, actuellement affiché à moins de 1 000 euros.

Les points forts du TV Hisense 75U7KQ

Une dalle QLED Mini-LED 4K 144 Hz de 75 pouces

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1

Lancé à 1 590 euros, puis réduit à 1 290 euros, le TV Hisense 75U7KQ peut désormais vous revenir à 990 euros chez Son-Vidéo grâce à une ODR de 300 euros valable jusqu’au 27 novembre 2023.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le téléviseur Hisense 75U7KQ. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Hisense 75U7KQ au meilleur prix ?

Une dalle géante avec une qualité d’image décuplée

Le premier atout du TV Hisense 75U7KQ n’est pas très discret : il s’agit évidemment de sa grande dalle de 75 pouces. Un écran imposant qui a surtout l’avantage de maximiser l’immersion, offrant ainsi une expérience proche de celle que l’on peut vivre au cinéma, c’est dire. Assurez-vous toutefois d’avoir un recul d’au moins 2,74 m pour ne pas risquer la fatigue oculaire, et de disposer d’un meuble TV adapté si vous ne souhaitez pas l’accrocher au mur.

Ce téléviseur QLED marque aussi des points avec sa technologie Mini LED, qui permet un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. Les contours des objets diffusés à l’écran sont plus nets, et les couleurs mieux retranscrites. De quoi se rapprocher un peu de l’OLED. Autrement, cet écran 4K UHD est aussi compatible avec le HDR10+, le Dolby Vision IQ et le Dolby Atmos pour un son bien immersif et suffisamment vaste.

Un TV idéal pour le gaming

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir profiter de sa PS5 ou de sa Xbox Series X sur un écran géant ? Avec ses deux ports HDMI 2.1 qui autorisent la 4K@120Hz, le TV Hisense 75U7KQ permet justement d’enchaîner les parties avec une grande fluidité. Notez d’ailleurs qu’il est même possible de jouer en 4K@144 Hz avec ce TV. Les technologies ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR, ou taux de rafraîchissement variable, sont aussi de la partie, histoire de profiter d’une réactivité accrue lors des parties, sans déchirures d’écran.

Enfin, comme tous les modèles de la marque, le 75U7KQ tourne sous le système d’exploitation de la maison, Vidaa. Cet OS donne accès à un grand nombre d’applications de streaming phares. La navigation dans les menus de Vidaa est très fluide et rapide, ce qui est très appréciable. On a d’ailleurs affaire à l’un des systèmes les plus prompts que l’on trouve sur le marché. Les assistants vocaux Alexa et Vidaa Voice sont également présents.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

