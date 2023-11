Xgimi Horizon : ce vidéoprojecteur Full HD est bien moins cher qu’au Black Friday de l’année dernière

Parmi les picoprojecteurs présents sur le marché, le Xgimi Horizon est une très bonne référence, notamment grâce à sa haute définition et à sa luminosité élevée. S'il avait déjà été en promotion lors du précédent Black Friday, c'est pendant l'actuelle Black Week qu'il est encore moins cher : Amazon le propose à 799 euros au lieu de 1 099 euros.

Le Black Friday a toujours été une belle occasion de faire de très bonnes affaires sur les produits tech les plus onéreux. Et certaines références sont même fréquemment en promotion durant cette opération, à l’image du vidéoprojecteur Xgimi Horizon, déjà en réduction à moins de 880 euros lors du dernier Black Friday. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce modèle Full HD disposant d’une très bonne luminosité est encore moins cher cette année grâce à une promotion de 300 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Xgimi Horizon

Des images projetées en Full HD jusqu’à 200 pouces

Une luminosité élevée

Google Assistant et Chromecast intégrés

Initialement affiché à 1 099 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Horizon est désormais proposé à 799 euros sur Amazon.

Un modèle peu imposant avec Android TV

Les picoprojecteurs ont le net avantage de pouvoir être déplacés très facilement puisqu’ils sont très peu encombrants. Le Xgimi Horizon fait bel et bien partie de cette catégorie avec ses dimensions réduites (20,8 x 21,8 x 13,6 cm) et son poids maintenu qui ne dépasse pas les 3 kg. Son coloris gris neutre lui permet par ailleurs de se faire discret dans tous les types d’intérieur. Au dos, on retrouve une connectique plutôt fournie, avec deux ports USB, deux ports HDMI, dont un eARC, un port LAN et une entrée casque.

Concernant son système d’exploitation, le Xgimi Horizon tourne sous Android TV, l’OS de Google. L’interface proposée ici est toujours aussi claire, et les propositions personnalisées toujours aussi pratiques. Google Assistant est évidemment de la partie, de même que la fonction Chromecast pour projeter du contenu sur son mur depuis un smartphone ou une tablette.

Des images très lumineuses en Full HD

Qu’en est-il de la principale mission de ce modèle ? Le Xgimi Horizon offre la possibilité de projeter des images en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur une diagonale pouvant grimper jusqu’à 200 pouces. Soit une taille idéale pour profiter de ses séries et films sur une grande surface, un peu comme si on installait un écran de cinéma dans son salon. De quoi se détourner pour de bon d’un simple écran de télévision. Les couleurs seront de leur côté bien vives, mais avec le Full HD, certains endroits de l’image pourraient manquer de netteté, surtout sur une grande surface de projection. Concernant la luminosité, la marque a visiblement choisi de mettre le paquet avec 1500 lumens annoncés par la marque, mais d’autres sites avancent même le chiffre de 2200 lumens ANSI. Les images seront donc très bien éclairées, y compris en plein jour, si elles sont projetées sur une surface bien blanche. Le résultat sera forcément bien meilleur dans une pièce sombre, mais attention, la luminosité sera parfois trop forte dans les environnements plongés dans la pénombre avec des effets de halo un peu désagréables sur certaines zones contrastées.

Le rendu des images sera enfin plutôt bien détaillé grâce à la mise au point et la correction de la distorsion trapézoïdale à 40°, toutes deux automatiques, à chaque déplacement du vidéoprojecteur. Côté audio, on a droit à un son puissant et équilibré grâce aux deux haut-parleurs de 8 W signés Harman-Kardon, compatibles Dolby Digital.

Lire aussi

Meilleurs mini projecteurs portables : notre sélection de picoprojecteurs en 2023

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.