La nouvelle GoPro Hero 12 Black est déjà en promotion grâce au Black Friday

Les amateurs de sports extrêmes et de tech savent à quel point la GoPro est un indispensable et chaque itération apporte son lot d'optimisation. C'est le cas de la Hero 12 Black qui vient juste de sortir et qui portant baisse de prix pendant la Black Friday Week en passant de 449 euros à 379 euros.

Et oui, nous en sommes déjà à la 12ᵉ itération de la fameuse GoPro. Sortie seulement il y a quelques semaines, la Hero 12 Black se concentre sur des optimisations et en font aujourd’hui sans doute la meilleure action cam du marché. Si vous attendiez une baisse de prix pendant la Black Friday Week, c’est l’occasion ou jamais puisqu’elle est disponible avec 120 euros de réduction sur Amazon.

Pourquoi choisir la GoPro Hero 12 Black ?

Une action cam avec écran à l’avant et à l’arrière

Filme en 5,3K à 60 fps, 4K à 120 fps et en 2,7K en 240 fps

Une excellente stabilisation en vidéo

Sortie au prix de 449 euros, la GoPro Hero 12 Black est aujourd’hui disponible en promotion à 379 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week.

Le pack complet avec caméra et accessoires : une poignée flottante, une sangle de tête, deux batteries rechargeables et un étui de transport est aussi en promotion et passe de 499 à 399 euros, toujours sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la GoPro Hero 12 Black. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La GoPro Hero 12 Black au meilleur prix ?

Une action cam optimisée

La GoPro Hero 12 Black ne se veut pas être une révolution, mais elle apporte un sacré lots d’optimisation pour devenir encore une fois la nouvelle référence des « action cam ». Elle propose exactement le même design que la précédente. En tout cas les mêmes dimensions, la même masse de 154 g, la même étanchéité, les mêmes écrans, le même nombre de micros, les mêmes boutons et mêmes trappes aux mêmes emplacements.

Action cam oblige, elle profite d’une conception très robuste pour vous suivre dans toutes vos aventures et résister aux chocs. La Hero 12 Black embarque le même processeur que les deux précédentes générations. Cela n’a pas empêché GoPro de modifier légèrement l’interface de sa nouvelle caméra pour la rendre plus claire et mieux adaptée aux contrôles tactiles.

Une fiche technique impressionnante

La Hero 12 Black est capable d’enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 fps, en 4K à 120 fps et en 2,7K à 240 fps. Autant dire que les séquences en ralenti seront d’une excellente qualité, et que les vidéos tournées en général seront toujours aussi riches en détail. Et grâce à son processeur, la navigation dans l’interface est fluide, et l’affichage des menus rapide.

Le système de stabilisation a été amélioré. Le fameux « HyperSmooth » se présente en version 6.0 et peut à présent être utilisé avec un plus large choix de définitions. Les autres modes ont aussi été améliorées comme les Time Lapse, TimeWarp, Night Lapse et surtout, les effets de nuit Light Painting afin d’ajouter encore un peu de créativité à vos séquences. Quant à l’autonomie, la GoPro Hero 12 Black tient 72 minutes en 5,6K à 60 fps (contre 53 min sur la version précédente), et 149 min en 1080p à 30 fps.

Pour en savoir plus, découvrez notre test de la GoPro Hero 12 Black.

