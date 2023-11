Le deal surprenant du Black Friday, c’est le Samsung Galaxy Z Flip 5 à moitié prix

Il s'agit probablement de la meilleure affaire de ce Black Friday et elle concerne le Samsung Galaxy Z Flip 5, le dernier smartphone pliable du constructeur sud-coréen. Au lieu de son prix de départ de 1 199 euros, ce pliant qui profite de quelques nouveautés bien agréables est disponible pour seulement 579 euros chez AliExpress.

Dévoilée cet été, la nouvelle gamme de smartphones pliables de Samsung ont introduit quelques nouveautés sans pour autant révolutionner le genre. On retient notamment la nouvelle charnière en goutte d’eau permettant au Flip 5 et au Fold 5 de gagner en finesse ainsi qu’une mise à jour du processeur pour encore plus de puissance. Mais en ce Black Friday, le plus intéressant chez ce smartphone est cette promotion folle qui permet de l’acquérir pour 620 € moins cher que son prix de lancement chez AliExpress.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 en quelques mots

La charnière en goutte d’eau, beaucoup plus pratique

Un écran externe encore plus confortable

Les grosses performances du Snapdragon 8 Gen 2

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Samsung Galaxy Z Flip 5 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 579 euros chez AliExpress avec le code promo FR80.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Z Flip 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Z Flip 5 au meilleur prix ?

Une nouvelle charnière qui change la donne

On appréciait déjà les Samsung Galaxy Z Flip pour leur côté mignon, compact et un poil nostalgique avec le clapet qui rappelle les anciens téléphones portables. Mais pas pour la charnière qui empêchait le smartphone de se refermer totalement. Cette année, Samsung change la donne en optant pour une charnière en goutte d’eau, toutefois, on retrouve encore la pliure au centre de l’écran interne. Au rang des nouveautés, nous avons également un écran externe aussi large qu’il est appréciable et bien pensé pour utiliser les widgets.

Pour ce qui est de l’écran interne de 6,7 pouces, le Samsung Galaxy Z Flip 5 opte pour une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 640 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Pour le volet photo, le Samsung Galaxy Z Flip 5 embarque un capteur principal de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Si cette partie n’a jamais été le fort des smartphones pliables, le constructeur sud-coréen a tenu à fournir des efforts avec des clichés de bonne qualité et à la colorimétrie maîtrisée. Toutefois, il est loin d’atteindre le niveau d’un Galaxy S puisqu’il n’a pas de téléobjectif et est beaucoup moins polyvalent.

De grosses performances mais une autonomie encore juste

À l’instar de ses Galaxy S23, Samsung a doté ses derniers smartphones pliables d’un Snapdragon 8 Gen 2, l’un des processeurs les plus puissants du marché. Associé à 8 Go de RAM, il se montre efficace dans n’importe quelle tâche, autant pour la navigation que le streaming et le gaming. Mais dans un usage intensif, le smartphone peut chauffer assez vite, mais rien d’assez problématique pour entacher l’expérience. Cette configuration en promotion est complétée par un espace de stockage de 256 Go.

On sait d’office qu’il ne faut pas attendre grand-chose des Galaxy Z Flip en matière d’autonomie, et effectivement, sa batterie de 3 700 mAh ne fait pas du Galaxy Z Flip 5 un champion d’endurance. Lors d’un usage normal en alternant entre écran interne et écran externe, ce smartphone peut tenir une journée, lors d’un usage intensif, il faut probablement passer par la case recharge avant le coucher du soleil. En parlant de recharge, celle-ci est limitée à 25 W et faire remplit intégralement la batterie en un peu plus d’une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.