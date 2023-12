ROG Ally Z1 : Asus brade sa console portable juste à temps pour Noël

Bonne nouvelle, si on la trouvait en promotion pendant le Black Friday, la console ROG Ally Z1 d’Asus est de retour à un bon prix : 499 euros au lieu de 699 euros.

En dehors de la célèbre Nintendo Switch, on a vu de nombreuses consoles portables émergés sur le marché : le Steam Deck de Valve, la G Cloud de Logitech ou encore la ROG Ally d’Asus. Cette dernière n’est pas sans défaut, certes, mais elle offre un écran sublime, un système de refroidissement, efficace et silencieux. Cette console peut accueillir tout un tas de jeux, et aujourd’hui, elle coûte 200 euros de moins.

Les points positifs de l’Asus ROG Ally Z1

Une console portable légère sous Windows 11

Un excellent écran 120 Hz anti tearing

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

De base à 699 euros, la console portable Asus ROG Ally Z1 est aujourd’hui bradée à 499 euros via un vendeur tiers chez la Fnac.

Un bel écran pour jouer à tous les jeux vidéos sur Windows

Contrairement au Steam Deck classique, l’écran de l’Asus ROG Ally est un cran au-dessus. La console affiche une dalle de 7 pouces IPS LCD avec une définition maximale de 1920 par 1080 pixels. Elle propose d’ailleurs un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, idéal pour les jeux compétitifs. Quant à sa luminosité, elle monte jusqu’à 500 cd/m², ce qui suffit pour y jouer même en extérieur.

Une fois allumée, on découvre l’interface Windows 11. Cela permet de jouer à tous les jeux vidéo disponibles sur ce système d’exploitation. Steam, Epic Games Store, PC Game Pass, Riot Games : tous les jeux disponibles sur ces plateformes peuvent être joués sur la console d’Asus. Le constructeur a tout de même ajouté une interface maison pour contrôler l’appareil avec la manette, et aussi quelques fonctionnalités (pour gérer les performances, les boutons, etc.). C’est d’ailleurs la meilleure interface qu’on trouve sur le marché des consoles portables sous Windows.

Une configuration solide et une autonomie correcte

Face à sa grande sœur, la Z1 Extreme, elle fait quelques concessions et s’equipe de l’APU AMD Z1, qui comprend un CPU à 6 cœurs pour 12 threads et la puce est gravée en 4 nm. On trouve également une puce graphique RDNA 3 avec 4 CUs. La ROG Ally Z1 offre enfin 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en PCIe Gen 4 pour stocker ses titres. Dans la pratique, on atteint les performances du Steam Deck, ce qui fait de ce dernier un meilleur choix en termes de rapport performances/prix. Sur des jeux très gourmands, on peut jouer entre 40 et 60 FPS en 720p et pour des titres moins demandeurs, on peut monter à 100 FPS.

C’est surtout une console qu’on utilise pour jouer en 720p sur l’écran directement, bien qu’on puisse la brancher à un écran externe, à l’instar d’une Nintendo Switch. Côté autonomie, comptez deux heures par exemple sur The Witcher 3 en mode 15 W et avec la luminosité réglée à 50 %. Enfin, pour la charge, on a droit à un chargeur USB de 65 W en Power Delivery permettant d’atteindre les 40 Wh. L’autonomie est donc meilleure sur la Z1 que sur la Extreme et c’est normal : la puce est moins puissante, donc moins gourmande en énergie.

Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez notre test sur l’Asus ROG Ally Z1.

Pour découvrir d’autres plateformes pour jouer, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des consoles 2023.

