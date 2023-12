Le Google Pixel 8 devient une superbe affaire dans ce pack de Noël chez la Fnac et Darty

La fin d’année est un moment propice pour faire de bonnes affaires et faire quelques économies. Chez Darty et la Fnac, vous pouvez retrouver le tout récent Google Pixel 8 dans un pack avec les Pixel Buds Pro offerts pour 729 euros, au lieu de 1 029 euros.

Google a renouvelé en octobre dernier ses Pixel : les Pixel 8 Pro et 8, qui sont certes proposés à un prix plus élevé que la génération précédente, arrivent avec des nouveautés bien alléchantes. Le plus abordable, le Pixel 8, mise toujours sur la photographie, mais y ajoute de l’IA. Il apporte un écran plus fluide et un suivi logiciel exemplaire. Si vous êtes intéressés par ce modèle, sachez qu’il est proposé dans un pack en promotion, avec des Pixel Buds Pro offerts.

Le Google Pixel 8, c’est quoi ?

Un petit format avec un bel écran 120 Hz

Un capteur photo principal très solide

7 ans de mises à jour

Sans oublier, la Pixel Experience et les fonctionnalités d’IA

De base à 1 029 euros, le pack Google Pixel 8 avec Pixel Buds Pro bénéficie de 29 % de remise et s’affiche à présent à 729 euros sur le site Darty et la Fnac.

Un smartphone équilibré, qui se perfectionne

Réputé pour être un smartphone compact, cette huitième génération l’est davantage en passant d’une diagonale de 6,3 pouces sur le Pixel 7, à une diagonale de 6,13 pouces. Il offre ainsi offrir une prise en main un peu plus agréable, notamment grâce aux tranches plus arrondies.

À l’avant, son écran Amoled en définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) est capable d’afficher un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ce qui n’était pas le cas sur le précédent modèle qui ne dépassait pas les 90 Hz. C’est une nouveauté qu’on accueille avec grand plaisir, surtout quand certains constructeurs (spoiler : Apple…) s’entête à proposer sur leur appareil un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Des performances limitées, mais pas en photo

On le sait, les smartphones de Google ne sont pas réputés pour leurs performances et s’il y a du mieux avec ce Pixel 8, sa puce Tensor G3 ne tient pas la cadence face à ses concurrents. Le téléphone aura du mal à lancer certains jeux gourmands, et à tendance à chauffer. On va plutôt l’apprécier pour son interface logicielle. Avec la « Pixel Experience », on a droit à une expérience utilisateur, sous Android 14, particulièrement fluide et très agréable. Il dispose même de sept années de mises à jour majeures ainsi que sept années de mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire qu’il recevra Android 21 en 2030 !

Le Pixel 8 ne déroge pas à la règle et propose un excellent capteur photo principal. Gestion de la plage dynamique, couleurs jolies et fidèles, il est efficace et précis. L’ultra-grand-angle aussi est plutôt bon, mais assez limité de nuit. L’expérience se bonifie avec toutes les options de retouche dans Google Photos. Petite nouveauté en photo : Best Take. Si vous prenez plusieurs photos de groupe, vous pouvez combiner les meilleures têtes de chacun, afin d’avoir le selfie parfait. Enfin, concernant l’autonomie, elle est correcte : on peut atteindre une journée et demie d’utilisation, sans plus. Quant à la recharge, elle est plutôt lente : une heure et demie pour passer de 10 à 100 %.

Si vous souhaitez en savoir plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8.

Envie de comparer le Google Pixel 8 avec d’autres produits de la même catégorie ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pour la photo du moment.

