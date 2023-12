Pile à temps pour le réveillon, la JBL Xtreme 3 est bradée à un super prix sur Amazon

Pour mettre l'ambiance à vos soirées, l'enceinte Bluetooth JBL Xtreme 3 est idéale ! Elle est puissante, endurante et surtout moins chère que d'habitude chez Amazon : 199 euros au lieu de 329 euros.

La marque américaine JBL est bien connue sur le marché des enceintes Bluetooth. Avec la Xtreme 3, vous avez une enceinte baroudeuse qui est à la fois puissante et endurante pour animer vos soirées. Une enceinte nomade qui a bien d’autres atouts, à commencer par son prix, qui s’allège de 130 euros.

Les points forts de la JBL Xtreme 3

Une enceinte solide et étanche

Une bonne puissance sonore

Une bonne autonomie

Avec un prix barré à 329,99 euros, l’enceinte JBL Xtreme 3 se négocie à présent à 199,99 euros sur le site d’Amazon.

Une enceinte costaud qui ne manque pas d’endurance

La JBL Xtreme 3 est loin d’être l’enceinte la plus légère. Avec un peu moins de 2 kg, il est difficile de la mettre dans sa poche, ou dans un petit sac. En revanche, elle en fait un bon compagnon de route, avec sa sangle afin de la porter à la main ou pour l’attacher quelque part. Robuste, elle est étanche à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP67.

Pour l’utiliser à vos soirées, la marque annonce jusqu’à 15 heures d’autonomie, mais celle-ci dépend évidemment du volume d’écoute et du type de musique jouée. Testée à 30 % du volume, la Xtreme 3 joue déjà très fort et a tenu environ 16 heures. D’ailleurs, en branchant son smartphone dessus, on peut le recharger à une puissance maximale de 10 W. Elle peut faire office de batterie portable. Sur le dessus, on trouve une barre de LED indiquant le niveau de batterie restante. Du côté de la recharge, comptez deux heures et demie pour la recharger.

Ni de puissance…

Avec son gabarit, il n’est pas étonnant qu’elle offre une puissance de 100 W. Avec cela, vous sonorisez aisément une pièce ou un petit jardin. À l’intérieur de cet appareil, on trouve deux haut-parleurs assez classiques de 7 cm de diamètre ainsi que deux tweeters de 2 cm.

Elle délivre un son très équilibré : ni les basses, ni les médiums, ni les aigus ne se retrouvent devant les autres. Ce qui garantit une signature sonore agréable. Même en poussant le volume et les haut-parleurs jusque dans leurs retranchements, la JBL Xtreme 3 reste précise. Au niveau des codecs Bluetooth proposés, il n’y en a qu’un : le SBC. Enfin, grâce à l’application de JBL, vous allez pouvoir personnaliser l’expérience en réglant le son dans un égaliseur, ou encore d’utiliser la fonction PartyBoost. Cette dernière offre l’association de plusieurs enceintes entre elles afin de diffuser un morceau sur plusieurs enceintes JBL.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette enceinte, nous vous invitons à lire notre test sur la JBL Xtreme 3.

