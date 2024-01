Monabanq propose (de loin) la meilleure offre de bienvenue de ce début 2024

Avez-vous prévu de changer de banque en 2024 ? La meilleure opportunité se trouve chez Monabanq en ce moment puisque la banque en ligne du Crédit mutuel offre jusqu'à 240 euros de prime pour ses nouveaux clients.

Depuis déjà plusieurs mois, Monabanq est la banque en ligne qui propose certainement les primes de bienvenue les plus élevés, devant même Fortuneo, Hello Bank et même BoursoBank qui ne sont pourtant pas avares dans ce domaine. La banque exclusivement dématérialisée du Crédit Mutuel a décidé de frapper fort pour les prochains jours puisqu’elle propose la possibilité de toucher jusqu’à 240 euros de prime de bienvenue en suivant quelques conditions. On vous donne toutes les infos dans cet article.

Un compte en ligne chez Monabanq, c’est quoi ?

Un compte bancaire via une application simple

Une carte bancaire gratuite

Pas de frais à l’étranger !

L’offre actuelle chez Monabanq cours jusqu’au 31 janvier 2024 vous permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 240 euros pour l’ouverture d’un compte. Elle est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Une Banque en ligne vraiment pas chère

Monabanq est une filiale du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. À ce titre, la banque bénéficie de tout le savoir-faire d’un établissement traditionnel tout en apportant une offre 100 % en ligne. Soyez rassuré, tous ses clients disposent d’un IBAN français, ce qui n’est pas le cas de certaines banques en ligne et surtout de certaines néobanques.

L’offre de Monabanq ne propose pas de compte accessible gratuitement, et donc d’absence de frais de tenue de compte. Cependant, les tarifs sont plutôt bas : le premier palier Pratiq (avec carte Visa Classic) est à 3 euros par mois et les offres Uniq et Uniq+ sont plus complètes, entre 6 et 9 euros par mois et avec respectivement des cartes Visa Premier et Visa Platinum.

Monabanq ne demande d’ailleurs aucune condition de revenu pour accéder à ses services, mais seul un dépôt initial de 150 euros est demandé à l’ouverture. Pour les plus voyageurs d’entre vous, nous conseillerons surtout l’offre Uniq + qui propose les gratuités complète et illimitée des paiements et retraits à l’étranger. Pour seulement 9 euros par mois, c’est plutôt une bonne pioche.

Une application simple et un service client de qualité

L’application de Monabanq, accessible sur Android et iOS, mise avant tout sur la simplicité et non sur l’esthétique. Qu’importe ce dernier point puisque celle-ci s’avère très fonctionnelle et l’on ne cherche pas trop longtemps avant d’avoir accès à l’option que l’on recherche. Elle a l’avantage de proposer une carte donnant la position des distributeurs du réseau Crédit Mutuel, mais aussi la catégorisation automatique des dépenses qui exempt de passer par une application dédiée. Il y a cependant un gros point noir : la banque n’est pas compatible avec les paiements mobiles via Google Pay ni Apple Pay, seul Paylib est disponible dans ce cas-ci.

Monabanq Télécharger gratuitement

Autre point que Monabanq met régulièrement en avant, sa 6ᵉ élection de service client de l’année, . Voilà un gage de qualité et de confiance qui se retrouve dans la totalité du parcours client que nous avons largement apprécié.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Monabanq.

Comment bénéficier de la prime de 240 € chez Monabanq ?

Si vous souhaitez profiter de l’offre en cours, il vous sera demandé certaines informations via le formulaire d’inscription une fois l’offre sélectionnée parmi les choix proposés (, Pratiq+, Uniq, Uniq+). Une fois votre compte créé, 80 euros vous sont crédités sur le compte au bout du premier mois.

La prime suivante de 80 euros fonctionne uniquement si vous optez pour les comptes Uniq ou Uniq+avec une carte Visa Premier ou une carte Platinum.

Enfin, vous avez la possibilité de toucher jusqu’à 80 euros supplémentaires dans le cas d’une souscription du service (gratuit) de mobilité bancaire. Tous les détails de l’offre sont disponibles sur le site de Monabanq.

