Bouygues renouvelle (encore) son forfait 5G de 100 Go à un prix jamais vu

Bouygues Télécom est actif en ce début d'année et lance un nouveau forfait 5G sans engagement de 100 Go à un prix inédit : 11,99 euros par mois.

Bouygues Télécom est décidément très agressif en ce début d’année dans le domaine des forfaits mobile. L’opérateur compte bien s’imposer sur le marché des forfaits 5G avec un forfait de sa gamme B&You qui coche toutes les cases : pas cher, sans engagement et largement utilisable en Europe/DOM.

Que propose cette série de forfaits B&You ?

Sans engagement et sans condition de durée

100 Go en 5G à prix canon

Pas de prix qui double après un an

Cette nouvelle série spéciale B&You comprend un forfait 5G de 100 Go à seulement 11,99 euros par mois. C’est toujours sans engagement et avec des prix fixes, même après un an. Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement.

100 Go en 5G pour un excellent rapport qualité-prix

Ce qui fait avant tout l’attrait de cette offre, c’est l’enveloppe accordée en France qui s’élève à 100 Go, en tout cas pour le forfait que nous avons sélectionné. Avec le réseau de Bouygues Telecom, c’est la garantie de disposer d’une couverture 4G de qualité garantie sur tout le territoire. Peu de chance d’être limité dans son utilisation avec tant de données. On peut même penser à ce forfait dans le cas d’une utilisation via boîtier 5G dans des zones peu desservies par l’ADSL ou la Fibre. Et si jamais vous êtes amené à dépasser ce montant, vous aurez toujours la possibilité de passer par l’application de Bouygues télécom pour rajouter quelques Go (payant cependant).

Bien évidemment, ces forfaits comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. On retrouve les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM, mais uniquement vers un numéro français. Le gros avantage côté prix est que celui-ci n’augmente pas après une période donnée.

Un forfait utilisable aussi bien en France qu’à l’étranger

Internet n’est pas illimité en dehors des frontières françaises, mais une enveloppe de 25 Go est tout de même accordée à l’étranger. Ce montant de données est largement suffisant pour rester en contact avec ses proches, pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter par exemple.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

