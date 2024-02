Le prix du Xiaiomi 13 baisse de 40 % suite à l’arrivée de son successeur

Si vous ne pouvez pas faire l’investissement pour un smartphone haut de gamme à 1 000 euros, cette offre pourrait bien vous plaire. Le Xiaomi 13 se négocie actuellement à 599 euros au lieu de 999,90 euros au départ.

Remplacé depuis peu, le Xiaomi 13 est un smartphone haut de gamme qui a encore bien des choses à offrir. Entre son écran Amoled à 120 Hz, sa charge rapide de 67 W ou encore son puissant processeur Qualcomm, il reste une très bonne référence. Alors oui, son successeur est sorti, mais il se négocie bien moins cher et profite d’une belle remise de 400 euros.

Les avantages du Xiaomi 13

Un écran Amoled de 6,3 pouces à 120 Hz

Un processeur puissant : Snapdragon 8 Gen 2

La charge rapide de 67 W

Le Xiaomi 13 est sortie au prix de 999 euros, mais en ce moment, Darty le propose bien moins cher : à 599 euros seulement.

Si vous êtes intéressés par le nouveau modèle, sachez que le Xiaomi 14 se trouve en promotion à 849 euros au lieu de 1 099 euros chez Darty.

Des airs d’iPhone

Le Xiaomi 13 prend un format rappelant celui de l’iPhone avec ses tranches plates, et joue la carte du petit objet mignon avec son poids plume. En main, la légèreté frappe immédiatement. L’appareil est agréable à prendre en main et c’est aussi grâce à sa petite diagonale de 6,36 pouces.

À l’avant, on découvre un écran Oled avec une définition FHD+, qui peut montrer jusqu’à 1900 cd/m² en luminosité. Très agréable pour regarder du contenu, et on retrouve aussi un taux de rafraichissement capable de monter jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface. À ce propos, ce modèle a droit à la mise à jour vers HyperOS basée sur Android 14, la nouvelle interface de Xiaomi.

Un smartphone performant et rassurant au quotidien

Sous le capot, cette treizième génération accueille le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, associé à 8 Go de RAM. Avec une telle configuration, il répond à tous les besoins : il exécutera toutes les tâches du quotidien, même les jeux gourmands sans problème. Pour la partie photo, on peut compter sur un capteur principal IMX 800 de 50 mégapixels avec une stabilisation mécanique, ainsi qu’un téléobjectif de 10 mégapixels (avec zoom optique x3.2) et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels. Xiaomi s’est d’ailleurs alliée à la marque Leica, ce qui promet des clichés efficaces et réalistes grâce à des couleurs fidèles.

Pour finir, avec sa batterie de 4 500 mAh, il peut tenir sur une journée avec une utilisation modérée, sans aller au-delà. Heureusement, sa charge rapide 67 W sauve la mise puisqu’elle permet de récupérer 100 % d’autonomie en moins de 40 minutes d’après la marque. Il est aussi compatible avec la charge sans fil 50 W et 10 W en charge inversée.

Découvrez notre prise en main du Xiaomi 13 pour en savoir plus.

Les références sont nombreuses chez Xiaomi, et si ce smartphone ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez trouver votre bonheur parmi les autres références de la marque. Pour cela, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2024.

