Seulement aujourd’hui, l’iPad 9 est au même prix qu’une tablette Android d’entrée de gamme

L’iPad 9 a beau être la tablette la plus abordable du catalogue d’Apple depuis longtemps, son prix descend rarement à un tel niveau : on peut en effet le trouver à seulement 269,99 euros.

L’iPad (9e gen) est un bon rapport qualité-prix pour ceux qui veulent une tablette Apple // Source : Frandroid – Robin WYCKE

Certes, l’iPad 9 lancé en 2021 présente un design un brin démodé et son processeur n’est clairement pas le plus récent. Mais cette tablette Apple demeure tout à fait efficace et permet d’enchaîner des tâches classiques sans accroc. Elle constitue aussi une bonne porte d’entrée dans l’écosystème de la Pomme pour celles et ceux qui n’ont vraiment pas le budget pour acheter un iPad 10, Air ou Pro. Surtout, l’iPad 9 est l’ardoise la plus abordable de la marque, et c’est encore plus le cas actuellement grâce à une promotion qui le rend aussi peu cher qu’une tablette Android d’entrée de gamme.

Pourquoi l’iPad 9 est encore recommandable ?

Son prix très bas pour une tablette Apple

Ses bonnes performances

Son autonomie assez généreuse

Lancé à 439 euros, l’iPad 9 de 2021 est aujourd’hui proposé à seulement 269,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad 9 de 2021. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des finitions soignées malgré un design vieillot

Nous qui avons l’habitude de voir des iPad Air et Pro avec des bordures très fines, l’Apple iPad 9 fait un peu figure d’OVNI avec ses bandes noires épaisses qui encadrent la dalle, mais aussi et surtout avec son capteur d’empreinte Touch ID niché dans le bouton Home sous l’écran. Rappelons que sur les iPad récents comme l’iPad Air M1, on trouve ce capteur sur le bouton d’allumage de l’appareil, sur la tranche supérieure. Bien plus discret, donc. Mais malgré son design que l’on trouve un peu vieillot aujourd’hui, l’iPad 9 bénéficie tout de même de finitions très soignées, Apple oblige.

Côté écran, on a droit à une dalle Retina LCD de 10,2 pouces, compatible True Tone, ce qui la rend capable de s’adapter à la luminosité ambiante et de moduler la température des couleurs. L’écran est par ailleurs compatible avec l’Apple Pencil pour les travaux créatifs ou la prise de notes.

Une autonomie plutôt rassurante

Dans les entrailles de l’iPad 9 de 2021, on trouve une puce A13 Bionic. On est évidemment très loin de la puissance délivrée par les puces M1 et M2, mais la tablette est tout de même capable de faire tourner quelques tâches classiques de manière fluide. L’interface iPadOS, très aboutie, est de son côté toujours aussi réactive. L’iPad 9 peut avant tout avoir un véritable intérêt au quotidien : il vous permet, entre autres, d’utiliser Siri pour les commandes vocales, de piloter votre maison connectée avec l’application Maison, ou encore d’écrire et de scanner facilement des documents. La réalité augmentée est même disponible. Les gamers pourront quant à eux connecter une manette en Bluetooth et profiter d’Apple Arcade, leur iPad faisant office de petite console. Pour ce qui est de ses capacités en photo, l’ardoise intègre une caméra de 12 mégapixels à l’avant, qui suffira amplement pour les appels en visio.

Enfin, côté autonomie, la tablette est capable de tenir plusieurs jours avant que la batterie ne tombe à plat si l’usage est peu intensif. Pour la recharge, qui s’opère avec un câble Lightning vers USB-C et un adaptateur secteur 20 W, armez-vous de patience, parce qu’elle sera (très) longue : lors de notre test, il nous a fallu 2h45 pour atteindre les 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad 9 (2021).

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir ou comparer les autres tablettes d’Apple avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPad du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.