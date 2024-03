Sosh revient dans la course avec un gros forfait 4G pas cher : 130 Go pour moins de 12€/mois

Sosh est plutôt actif en ce moment et relance ses séries limitées sur ses forfaits mobile, avec, entre autres, une offre sans engagement de 130 Go pour seulement 11,99 euros par mois.

L’annĂ©e 2024 est dĂ©jĂ bien entamĂ©e et tout le monde s’attelle Ă proposer les meilleurs prix, mĂŞme dans le monde des forfaits mobile sans engagement. Sosh est dĂ©cidĂ©ment très actif en ce dĂ©but d’annĂ©e et en remet une couche avec l’arrivĂ©e d’un forfait de 130 Go Ă 11,99 euros par mois et sans prix qui change au bout d’un an.

Qu’est-ce que propose ce forfait Sosh ?

Le rĂ©seau d’Orange Ă petit prix et sans engagement

Avec 130 Go de data en France et 20 Go Ă l’Ă©tranger

Les appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

Le nouveau forfait de 130 Go chez Sosh est proposé à 11,99 euros par mois sans prix doublé après la première année.

L’avantage du rĂ©seau mobile d’Orange

La principale force de l’opĂ©rateur Sosh, c’est qu’il profite du rĂ©seau mobile d’Orange, sans doute le meilleur en France concernant la qualitĂ© de communication et de donnĂ©es 4G. Le territoire mĂ©tropolitain est couvert Ă plus de 99 % et la qualitĂ© des appels est optimale avec l’option Appel Wi-Fi activable Ă tous moments. Au sujet de la data, Orange propose la meilleure expĂ©rience d’après Nperf qui classe l’opĂ©rateur en première place.

Bien évidemment, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Toutes les garanties Orange pour un prix moindre

Outre un prix qui ne double pas après la première annĂ©e d’abonnement, vous retrouverez sur ce forfait une enveloppe de 130 Go de donnĂ©es 4G en France mĂ©tropolitaine. Vous aurez donc une quantitĂ© de data suffisante pour naviguer sur Internet, Ă©couter votre service de streaming musical et consulter vos rĂ©seaux sociaux sans mĂŞme avoir besoin d’un rĂ©seau Wi-Fi. Pas de hors forfait en cas de dĂ©passement, le dĂ©bit est simplement rĂ©duit en 3G/3G+ mĂŞme si vous avez la possibilitĂ© d’ajouter quelques Go depuis l’application MySosh.

MySosh France Télécharger gratuitement

Sosh prévoit aussi une quantité de 20 Go à utiliser en Europe et DOM. Cela reste suffisant pour ouvrir Apple Plan ou Google Maps pour vous orienter, ou bien trouver des informations utiles en cas de besoin.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

