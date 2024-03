Samsung Galaxy SmartTag 2 : une balise Bluetooth rassurante aussi pour votre porte-monnaie grâce à cette offre

Le SmartTag 2 de Samsung est un petit porte-clés que l'on peut accrocher aux objets pour les retrouver facilement et ne plus les perdre. Ce tracker au design très pratique n'est tout de même pas donné, alors autant sauter sur l'occasion quand des promotions arrivent : en ce moment, Amazon le propose justement à 29,46 euros au lieu de 39,99 euros.

Les smart tags, ces petites balises de tracking Bluetooth, ont maintes fois montré leur utilité : elles permettent de retrouver très facilement n’importe quel objet auquel elles sont fixées. Un bon moyen de ne plus égarer vos clés, par exemple, mais aussi pour tracker votre scooter ou votre voiture. Si Tile s’est lancé sur le marché en 2012, Apple et Samsung ont plus récemment fait une arrivée remarquée dans le secteur avec leur AirTag et Galaxy SmartTag. Aujourd’hui, c’est plus précisément le Galaxy SmartTag 2 qui nous intéresse, non seulement pour son design repensé sous forme de porte-clé très pratique, mais aussi pour son prix, qui passe sous la barre des 30 euros.

Les points essentiels du Samsung Galaxy SmartTag 2

Un porte-clés avec un anneau plus large et plus pratique

Une certification IP67

Fonctionne avec l’application SmartThings

Lancé à 39,99 euros, le Samsung Galaxy SmartTag 2 est désormais proposé à 29,46 euros sur Amazon.

Un design vraiment pratique

Si les anciens smart tags de Samsung se présentaient déjà sous la forme de porte-clés galets carrés percés d’un petit trou, le SmartTag 2 bénéficie d’un design totalement repensé, et bien plus pratique. Celui-ci ressemble encore plus à un porte-clé avec son anneau bien plus large, ce qui facilite clairement l’accrochage à un trousseau de clés. Grâce à cette grande boucle, Samsung a d’ailleurs promis que le Galaxy SmartTag 2 était de s’accrocher partout.

L’anneau est par ailleurs conçu en métal, ce qui laisse augurer une bonne résistance aux chocs. Ajoutons à cela une certification IP67 : le tracker est donc protégé contre la poussière, mais il peut aussi (et surtout) être immergé jusqu’à 1 m pendant 30 minutes sans qu’il rende l’âme en sortant. Pratique pour les maladroits qui pourraient bien le faire tomber dans l’eau à un moment donné. Autrement, on trouve aussi un bouton situé sur la tranche inférieure qui permet de faire sonner notre smartphone. Notez d’ailleurs que le SmartTag n’est compatible qu’avec les smartphones Samsung Galaxy, ce qui ne permet pas aux autres usagers Android de l’utiliser.

Une application pratique

Avant de commencer d’utiliser le Samsung Galaxy SmartTag 2, il faut se rendre sur l’application SmartThings de la marque, qui regroupe tous les objets connectés conçus par Samsung. Et pour retrouver un objet auquel un SmartTag a été attaché (trousseau de clés, ou même scooter, voiture…), vous pourrez le faire via une connexion Bluetooth avec une portée de 120 mètres, ou bien par le biais du Galaxy Find Network, un réseau exploitant les positions des smartphones Samsung à travers le monde.

Grâce à l’application SmartThings, retrouver votre objet égaré avec votre SmartTag 2 accroché sera très facile : vous pourrez par exemple vous servir de la jauge qui se remplit à mesure que vous vous approchez de l’objet désiré, mais aussi avoir accès à une fonction de réalité augmentée qui utilise l’appareil photo et vous dirige vers votre appareil perdu. Cette option est bien plus pratique que l’autre puisque des chevrons apparaissent sur l’image et guident nos pas, alors que la première fonction n’intègre aucune flèche de ce type. Enfin, vous pourrez aussi faire sonner le porte-clés. Pour finir, l’autonomie annoncée du SmartTag 2 est de 500 jours.

