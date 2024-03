Vous ne trouverez pas forfait mobile plus avantageux que celui-ci : 60 Go pour moins de 7€/mois

Besoin de renouveler votre forfait mobile trop cher ? Le bon deal se trouve chez Cdiscount Mobile avec ce forfait de 60 Go en 4G pour seulement 6,99 euros par mois, sans engagement.

Voyant la concurrence se bouger sur le marché des forfaits mobile pas cher, Cdiscount Mobile s’est pressé pour proposer une nouvelle grille de forfaits et parmi eux se trouve un forfait de 60 Go qui coute seulement 7 euros par mois, autant dire que si vous êtes intéressé, vous en aurez pour votre argent.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

60 Go de données 4G en France métropolitaine + 10 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

En ce moment, Cdiscount Mobile propose un forfait 4G de 60 Go affiché à 6,99 euros par mois et c’est évidemment sans engagement.

Une enveloppe de données suffisante pour tous les usages

Le forfait mobile 4G de Cdiscount Mobile présenté ici s’adresse avant tout aux personnes qui n’ont pas besoin d’une très grande quantité de data chaque mois. Cette offre propose 60 Go de données 4G, ce qui suffira amplement à celles et ceux qui ne naviguent pas de longues heures sur Internet chaque jour. Tous pourront tout de même surfer confortablement sur le web, visionner des vidéos, regarder quelques épisodes de série en streaming ou consulter leurs réseaux sociaux. Il est tout de même conseillé de se connecter à un réseau Wi-Fi en rentrant chez soi pour ne pas épuiser l’enveloppe de données trop rapidement. D’ailleurs, le débit sera réduit au-delà des 60 Go.

Autrement, Cdiscount mobile propose à ses utilisateurs une enveloppe supplémentaire de 10 Go de 4G depuis les pays de l’Europe (30 destinations) et les DOM (8 destinations), afin de continuer d’utiliser le forfait même hors de la France métropolitaine.

La qualité du réseau de Bouygues Télécom

Le forfait mobile de Cdiscount comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, il ne faut pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’Europe et les DOM.

Enfin, Cdiscount mobile étant un opérateur virtuel, l’opérateur Bouygues Télécom sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Les utilisateurs bénéficieront donc d’un réseau national de qualité : l’opérateur couvre 95 % du territoire de la France métropolitaine et 99 % de la population selon l’ARCEP.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits pas chers Cdiscount Mobile Offre Limitée

60 Go Appels illimités 60 Go en France 10 Go en Europe 6.99€ SIM à 1€ Découvrir Forfait Mobile Lebara

100 Go Appels illimités 100 Go en France 5 Go en Europe 8.99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 40 à 60 Go Appels illimités 40 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.