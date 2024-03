Les meilleures offres smartphones pour le dernier jour des ventes flash d’Amazon

Ce lundi 25 mars sonne la fin des ventes flash de printemps d'Amazon. Si vous voulez en profiter, on trouve de très belles promotions sur des smartphones récents, Xiaomi, Google, Nothing… voici les meilleurs deals.

Si vous voulez profiter du printemps pour changer votre smartphone vieillissant ou faire plaisir à un proche, c’est le bon moment. Durant 5 jours (20 au 25 mars), Amazon lance ses ventes flash pour vous équiper d’appareils à bon prix. Les téléphones font partie des produits en promotions et pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé dans cette sélection les offres les plus intéressantes.

Les meilleures offres smartphones lors des ventes flash d’Amazon

OnePlus Nord 2T 5G

Écran Amoled à 90 Hz, puce puissante et chargeur rapide, bref… Le OnePlus Nord 2T a de nombreux atouts pour plaire. Mieux encore, le voilà avec 150 euros de remise pendant les ventes flash d’Amazon.

Ce qu’on apprécie du OnePlus Nord 2T

Son écran Amoled de 6,43 pouces à 90 Hz

Ses très bonnes performances en jeu

Sa compatibilité avec la charge rapide 80 W

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test sur le OnePlus Nord 2T.

Sorti en 2022 au prix de 429 euros dans sa version 8 + 128 Go, le OnePlus Nord 2T est désormais remisé à 279 euros sur le site Amazon.

Xiaomi Poco F5

Avec son Poco F5, Xiaomi a souhaité proposer un modèle aux caractéristiques premium tout en proposant un tarif agressif par rapport à la concurrence. Bonne nouvelle : il devient même encore plus compétitif aujourd’hui grâce à une réduction de 130 euros sur le prix de base.

Les points essentiels du Xiaomi Poco F5

Une puce Snapdragon 7+ Gen 2

Un écran AMOLED de 6,67 pouces + 120 Hz

Une batterie de 5 000 mAh + charge rapide 67 W

Lancé à 479 euros, le Xiaomi Poco F5 (12+256 Go) est en ce moment proposé à 349 euros sur Amazon.

Xiaomi Poco X6 5G

Le Poco X6 est un smartphone positionné sur le segment du milieu de gamme qui est intéressant à plus d’un titre puisqu’il propose des caractéristiques frisant le premium pour un tarif contenu. Pour les ventes flash du printemps d’Amazon, le Xiaomi Poco X6 devient encore plus abordable qu’à sa sortie avec cette réduction.

Une grande dalle Amoled rafraîchie à 120 Hz

De bonnes performances avec son Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 5 100 mAh avec charge rapide de 67 W

Au lieu de 329,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco X6 (12 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 274,90 euros chez Amazon.

OnePlus 10 Pro

Même deux années après sa sortie, le OnePlus 10 Pro reste un smartphone recommandable à plus d’un titre avec son écran Amoled premium et une fiche technique en béton. Pendant les ventes flash du printemps, il devient encore plus intéressant avec son prix qui passe de 919 euros à seulement 405,90 euros chez Amazon.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus 10 Pro

Un smartphone agréable en main avec un bel écran

Un Snapdragon 8 Gen 1 puissant

Une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 80 W

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

Au lieu de 919 euros habituellement, le OnePlus 10 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 405,90 euros chez Amazon.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G : le plus premium de la gamme

Xiaomi présente pas moins de 5 modèles Redmi Note 13, et le mieux loti de tous est la version Pro Plus 5G. Entre sa dalle Oled à 120 Hz, sa charge 120 W et son puissant processeur, il a de bons arguments à offrir et profite même d’une remise durant les ventes flash d’Amazon.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 Pro + 5G

Un écran Oled à 120 Hz de 6,67 pouces

Un processeur musclé : Dimensity 7200-Ultra

La charge ultra-rapide de 120 W

Initialement vendu à 499,90 euros dans sa version 12 + 512 Go, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro + 5G est actuellement en promotion à 459 euros sur Amazon.

Nothing Phone 2 : toujours atypique, mais mieux qu’avant

Puissant, avec un design travaillé et une interface très plaisante à utiliser, il est difficile de reprocher des choses au Nothing Phone (2), si ce n’est peut-être son prix. Heureusement, Amazon rectifie le tir pendant ses ventes flash et le propose à 579 euros (12 + 256 Go) au lieu de 729 euros.

Le Nothing Phone (2) propose…

Un design atypique, avec le Glyph

Des performances très satisfaisantes

Nothing OS 2.0, une interface qui change

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Nothing Phone (2).

Sortie dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 729 euros, le Nothing Phone (2) est aujourd’hui proposé à 579 euros sur Amazon.

Realme 9 : un smartphone à tout petit prix

Il y a beau avoir quelques concessions sur ce Realme 4G, et c’est tout à fait compréhensible vu son prix. Toujours est-il que ce smartphone possède de beaux arguments tels que son écran Amoled fluide ou sa batterie particulièrement endurante. Déjà intéressant, il l’est encore plus aujourd’hui étant donné que son prix passe de 279 euros à 199 euros.

Ce qu’il faut retenir du Realme 9

Un très bon écran : Amoled + 90 Hz

Une interface Android relativement proche du stock

Une autonomie excellente

Pour vous faire une idée du téléphone, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Realme 9 4G.

Au lieu de 279,99 euros habituellement, le Realme 9 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez Amazon.

Realme 12 Pro : un milieu de gamme qui vient faire de l’ombre à Xiaomi

Discret sur le marché des smartphones, Realme continue pourtant de sortir des smartphones. À l’occasion des ventes flash d’Amazon, on trouve le Realme 12 Pro, le nouveau milieu de gamme de la marque. Il s’accompagne de plusieurs caractéristiques premium et se trouve déjà moins cher en passant de 359 euros à 299 euros.

Les points forts du Realme 12 Pro

Un écran incurvé Amoled de 6,4 pouces à 120 Hz

Un processeur Snapdragon 6 Gen 1

Une batterie de 5 000 mAh couplée à une charge 67 W

Proposé à 359,99 euros, le Realme 12 Pro se négocie aujourd’hui à 299,99 euros sur Amazon.

Google Pixel 7a : le meilleur photophone sur cette tranche de prix

Le Google Pixel 7a se place parmi l’un des meilleurs smartphones pour la photographie. Il est aussi très apprécié pour son expérience logicielle et aux fans de petits smartphones. En sortant avec un prix assez élevé, le voilà qui devient plus intéressant avec 120 euros de moins sur la facture.

Qu’est-ce qu’on apprécie du Google Pixel 7a ?

Son petit format compact et son écran bien calibré

Ses performances photo, avec un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience

Disponible à sa sortie à 509 euros, le Google Pixel 7a se négocie actuellement à 389 euros sur le site Amazon.

