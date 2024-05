iPad 10 : le prix chute encore plus après la baisse officielle d’Apple

Pour l'instant, l'iPad classique n'a pas été renouvelé cette année, mais Apple a tout de même annoncé dernièrement une baisse de prix officielle, faisant passer la tablette de 589 euros à 439 euros. Il fallait s'y attendre, les e-commerçants font désormais chuter les prix.

Le 7 mai dernier, lors de la keynote Let Loose d’Apple, le gĂ©ant amĂ©ricain a annoncĂ© plusieurs nouveautĂ©s, mais celle qui Ă©tait Ă©tonnante est la baisse de prix officielle de l’iPad 10, sorti en 2022. En effet, la tablette familiale de la firme de Cupertino a perdu 150 euros, et les diffĂ©rents revendeurs n’ont pas tardĂ© Ă encore plus diminuer le tarif.

L’Apple iPad 10 (2022) en quelques mots

Un design et des finitions travaillés

Un écran bien calibré

La puissance de sa puce A14 Bionic

iPadOS, toujours un plaisir Ă manipuler

Au lieu de 589 euros au lancement et maintenant affichĂ© Ă 439 euros sur le site officiel de la Pomme, l’Apple iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est actuellement disponible en promotion Ă 359,99 euros chez Rakuten avec le code promo HAPPY20. On la trouve Ă©galement au prix rĂ©duit de 410 euros sur Amazon.

L’iPad franchit le pas de la modernisation

Une grande partie des nouveautĂ©s de cet iPad se concentrent autour du design. Finies les Ă©normes bordures noires autour de l’Ă©cran et le bouton Touch ID mal placĂ© au centre ! L’Apple iPad 10 adopte une apparence plus moderne en affinant et en Ă©galisant ses bordures, mais aussi plus premium, Ă l’image des derniers iPhone avec ses tranches plates en aluminium et des matĂ©riaux nobles pour sa construction. La prise en main est agrĂ©able et on prend du plaisir Ă manipuler une tablette tactile de seulement 477 g.

L’Ă©cran de 10,9 pouces est, lui aussi, d’excellente facture. Quand bien mĂŞme l’iPad 10 fait l’impasse sur l’OLED et se contente d’une dalle LCD, celle-ci ne donne jamais l’impression d’un affichage pauvre en qualitĂ©. Elle est en dĂ©finition 1 640 x 2 360 pixels et son taux de rafraĂ®chissement est de 60 Hz, ce qui est suffisant pour surfer sur le web, regarder des vidĂ©os ou lancer des jeux. Si les mesures de la luminositĂ© sont impeccables, on peut regretter une couverture colorimĂ©trique de seulement 95 % de la gamme sRGB, mais ce serait pinailler.

Une tablette familiale Ă l’expĂ©rience irrĂ©prochable

Peu importe la gamme, les iPad sont rĂ©putĂ©s pour ĂŞtre des tablettes tactiles performantes et l’iPad 10 n’Ă©chappe pas Ă cette règle avec sa puce A14 Bionic dotĂ©e de 6 cĹ“urs CPU et 4 cĹ“urs GPU. Au jeu des benchmarks, elle se montre logiquement plus puissante que l’iPad 9 et talonne la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Lors de notre test, nous n’avons constatĂ© aucun ralentissement et pour ce qui est faire tourner des jeux exigeants en ressources comme Genshin Impact, il faut accepter quelques concessions sur les graphismes et les FPS.

La vraie valeur ajoutĂ©e d’un iPad est son interface. iPadOS est un vrai plaisir Ă utiliser, se montre fluide au quotidien et regorge d’applications et de widgets. Pour les personnes familières avec l’Ă©cosystème Apple, aucun risque d’ĂŞtre dĂ©paysĂ© puisque iPadOS est seulement un iOS plus grand et calibrĂ© pour une tablette. Enfin, l’Apple iPad 10 se dote d’une batterie de 28,6 Wh qui promet une dizaine d’heures d’autonomie. Avec un usage quotidien lĂ©ger, il est possible de tenir quasiment la semaine.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad 10 (2022).

