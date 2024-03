100 Go pour moins de 9 €/mois : votre prochain forfait mobile pas cher

Comme référence dans le monde des MVNO, NRJ Mobile se devait de proposer l'une des meilleures offres du moment et c'est chose faite avec ce forfait de 100 Go pour seulement 8,99 euros par mois.

NRJ Mobile est l’un des opérateurs virtuels proposant régulièrement des forfaits mobile vraiment pas chers. On parle aujourd’hui d’une offre sans engagement de 100 Go à moins de 9 euros par mois et dont le prix ne bouge pas même après un an. Actuellement, c’est tout simplement l’un des meilleurs prix que vous pourrez trouver pour cette quantité de données 4G.

Que propose ce forfait chez NRJ Mobile ?

Une offre sans engagement et sans condition de durée

100 Go en France métropolitaine

Les appels, SMS et MMS illimités

Le forfait NRJ Mobile de 100 Go en 4G est proposé à 8,99 euros par mois et le prix n’augmente pas au bout d’un an. C’est l’une des meilleures affaires du moment côté forfait 5G.

Une grosse enveloppe de Go à prix mini

Ce forfait chez NRJ Mobile met à disposition une enveloppe de 100 Go en 4G pour seulement 8,99 euros par mois, le tout sans engagement, et donc résiliable sans frais à tout moment. Il s’agit d’un forfait conséquent en données qui vous permettra de naviguer confortablement sur le net ou de profiter de contenus vidéo en streaming sans réelles limitations.

Avec le partage de connexion, vous pouvez en faire profiter vos proches, surtout si votre localité est très peu desservie en fibre ou ADSL. Cela peut être une bonne solution pour être utilisé dans une box 4G par exemple. L’opérateur consacre également une enveloppe supplémentaire de 14 Go (en 4G seulement) depuis l’Europe et les DOM, ce qui est bien pratique en cas de déplacement à l’étranger.

NRJ Mobile = Bouygues Télécom

NRJ Mobile n’est pas fournisseur de son propre réseau. C’est ce que l’on appelle un opérateur virtuel (MVNO) et celui-ci appartient à Bouygues Télécom qui distille via celui-ci son réseau partout en France métropolitaine. De quoi assurer une couverture de plus de 99 % du territoire en 4G. Ce forfait offre côté communication les appels, les SMS et les MMS en illimités depuis la France, mais aussi vers l’Europe et les ROM.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

