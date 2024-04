Amazon propose actuellement le meilleur prix pour les OnePlus Nord Buds 2, des écouteurs sans fil notés 8/10 par nos soins

Les OnePlus Nord Buds 2 sont des écouteurs étonnants pour leur prix : le son est entraînant, le confort est de mise et la réduction de bruit assure l'essentiel. Les voilà aujourd'hui en promotion à 54 euros contre 69 euros de base. Ils ont déjà été moins chers, mais c'est au meilleur prix que vous pouvez les trouver actuellement.

À côtés de ses smartphones, OnePlus continue de décliner ses écouteurs sous toutes les formes, pour toutes ses gammes et à tous les prix. Avec ses OnePlus Nord Buds 2, le constructeur chinois s’inspire du premier modèle, mais y ajoute la réduction de bruit. Notés 8/10 par nos soins, ils ont su se montrer convaincants et profitent aujourd’hui de 21 %.

Les avantages des OnePlus Nord Buds 2

Des écouteurs confortables avec un son entraînant

La présence de la réduction de bruit

Recharge rapide

Les OnePlus Nord Buds 2 sont disponibles à 69 euros sur le site officiel de la marque, mais en ce moment, on les trouve en promotion à 54,70 euros sur Amazon.

Petits et agréable à porter

Les OnePlus Nord Buds 2 tirent leur design des précédents modèles. On a donc des écouteurs intra-auriculaires, avec des embouts en silicone qui viennent s’intégrer directement au sein du conduit auditif, mais également dotés de tiges. Leur format est plutôt compact et léger avec un poids de 4,7 g par écouteur. Ils sont agréables à porter et même après plusieurs heures d’utilisation. Même utilisés dans un cadre sportif, ils ne bougent pas. Ils sont d’ailleurs résistants aux gouttes, aux éclaboussures et à la transpiration grâce à leur certification IP55.

Concernant l’autonomie, les oreillettes ont pu tenir 5 h 40 avec le volume à 60 % et la réduction de bruit activé, lors de notre test. Un score correct, mais plutôt en deçà de ce que propose la concurrence, dont l’autonomie dépasse généralement les six heures avec ANC. Quant au boîtier de rangement, il reste compact et simple à glisser au fond d’une poche et grâce à lui, l’autonomie peut grimper jusqu’à 36 heures sans ANC et à 27 heures avec. Pour la recharge, comptez tout juste une heure pour une charge complète de 0 à 100 %.

La réduction de bruit bien présente

Sur la première génération, OnePlus avait fait l’impasse sur la réduction de bruit active, ici sur la deuxième, elle est bien présente. Au vu du tarif auxquels ils sont proposés, il ne faudra pas compter sur eux pour réduire les sons les plus ponctuels ou les fréquences les plus graves. Cette réduction de bruit est correcte et suffisante pour vous permettre de profiter de votre musique ou de vos podcasts sans avoir à pousser le volume trop fort. Ils proposent également un mode transparence qui s’avère convaincant, même si certains sons sont légèrement étouffés.

Concernant leur performance audio, les Nord Buds 2 proposent un son entraînant avec des graves et des bas médiums efficaces et des voix bien mises en avant. Attention aux musiques avec plusieurs instruments qui donnent un résultat final un peu plus brouillon. Enfin, à ce prix, il faudra vous contenter des codecs SBC et AAC, qui seront toutefois suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming.

