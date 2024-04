Ce TV Qled 4K immense de 75 pouces (avec HDMI 2.1) passe de 1 499 € à 778 €, c’est presque moitié prix !

Marre de votre « petit » téléviseur qui trône dans votre salon ? Vous pouvez opter pour une grande dalle pour pas trop cher en ce moment, comme avec ce modèle de chez TCL, qui déploie une diagonale de 75 pouces, pour 778 euros au lieu de 1 499 euros de base.

Si vous recherchiez un téléviseur avec une énorme diagonale pour regarder vos films et séries, vous voilà servi. Aujourd’hui, on vous propose le téléviseur TCL 75QLED870 qui est en promotion avec un peu plus de 700 euros de réduction, de quoi faire des économies sur ce grand écran qui trouvera idéalement sa place dans votre salon et qui a de nombreux atouts.

Les points à retenir du TCL 75QLED870

Une (très) grande dalle Qled de 75 pouces

Compatible 4K, HDR10+, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Une Smart TV sous Google TV avec 4 ports HDMI 2.1

Lancé à 1 499 euros, le téléviseur TCL 75QLED870 en version 65 pouces s’affiche à 978 euros sur le site Ubaldi, mais grâce à une ODR d’une valeur de 200 euros, le TV passe à 778 euros.

Un TV qui donne la sensation d’être comme au cinéma

Avec ses bordures fines, et son design sobre et élégant, le téléviseur TCL 75QLED870 se ferait presque passer pour un cadre une fois accroché à un mur. Un cadre immense puisque la dalle de cette télé atteint 75 pouces, soit une diagonale de 189 cm. Le pied central permet de poser le TV sur une surface plane, mais on vous conseillera tout de même de posséder un meuble d’au moins 2 mètres de long. Pour un écran de cette taille, l’immersion est au rendez-vous et on a le plaisir de profiter d’une dalle Qled. Elle offre une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants.

On a droit à une compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), pour une meilleure gestion de la colorimétrie. Mais pas seulement : on retrouvera aussi les compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ et HLG. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées avec des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses. Côté audio, le TV est capable de créer un son surround virtuel Dolby Atmos ou DTS Virtual:X, améliorant ainsi la sensation d’immersion sonore.

Et qui plaira aux joueurs et aux joueuses

Ce modèle accueille des prises HDMI 2.1, pour permettre d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les jeux compatibles sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5. La marque va même jusqu’à proposer un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz réglé en Full HD. Et pour obtenir une latence plus faible et un gameplay fluide, on trouve les fonctions ALLM et VRR.

Pour finir, ce téléviseur s’appuie sur le système d’exploitation Google TV. Cet OS délivre une interface intuitive et réactive. La page d’accueil donne quelques suggestions de programmes à regarder en fonction des contenus déjà visionnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV Oled en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.