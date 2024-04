L’iPhone 15 Pro Max n’est plus aussi hors de prix avec cette belle promotion

L'iPhone 15 Pro Max est le plus grand smartphone de la gamme, mais aussi le plus cher. Affiché normalement à 1 479 euros, il n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses, aussi excellent soit-il. Le voir proposé à 1 199,99 euros chez Rakuten fait donc bien plaisir.

Le plus gros, le mieux Ă©quipĂ© et le plus lourd, mais aussi le plus cher. Avec son iPhone 15 Pro Max, membre phare de la gamme de 2023, Apple a frappĂ© fort. Ce smartphone reprĂ©sente une rĂ©elle montĂ©e en gamme par rapport aux autres modèles de la marque. Mais aussi efficace soit-il, il n’est pas dĂ©nuĂ© de petits dĂ©fauts, et Ă près de 1 500 euros, ce genre de points noirs se remarque davantage. On recommande donc plus facilement l’iPhone 15 Pro Max quand il bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction intĂ©ressante, comme c’est le cas actuellement.

Les points positifs de l’iPhone 15 Pro Max

Un Ă©cran vraiment lumineux

Une puce A17 Pro très puissante

Une belle polyvalence photo

Habituellement proposĂ© Ă 1 479 euros, l’iPhone 15 Pro Max 256 Go est actuellement proposĂ© Ă 1 199,99 euros chez Rakuten. Il s’agit ici d’un modèle neuf et scellĂ© en modèle international, et compatible avec une carte SIM physique.

Un Ă©cran superbement lumineux

L’iPhone 15 Pro Max est prĂ©sentĂ© comme le plus lourd des iPhone 15. On s’attend donc naturellement Ă avoir un petit paquebot dans la main, d’autant qu’il est très grand avec ses 6,7 pouces. Pourtant, il n’en est rien. Avec ses 221 g sur la balance, soit 19 g de moins que le modèle de l’an passĂ©, il offre une prise en main très facile et mĂŞme agrĂ©able. Apple a rĂ©ussi ce tour de force en ajoutant un cadre en titane, rĂ©putĂ© pour ĂŞtre plus lĂ©ger (mais pas vraiment plus rĂ©sistant selon certains). On dĂ©plore toutefois la petite dĂ©coloration sur les tranches qui peut survenir en contact avec la graisse. Autrement, on retrouve sur l’une de ces tranches le fameux bouton action que l’on peut personnaliser, ce qui s’avère bien pratique.

Sur la face avant, on a affaire Ă une dalle parfaitement plate percĂ©e par deux poinçons masquĂ©s par l’interface et protĂ©gĂ©e par du « Ceramic Shield ». Le tout a vraiment fière allure, et on apprĂ©cie encore plus les bordures affinĂ©es qui renforcent l’immersion. Au centre, on trouve Ă©videmment la pièce maĂ®tresse de ce smartphone, Ă savoir son superbe Ă©cran Super Retina XDR, soit une dalle OLED de 6,7 pouces avec une dĂ©finition de 2 796 x 1 290 pixels, un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz et une compatibilitĂ© avec le Dolby Vision. Bref, un Ă©cran qui flatte clairement la rĂ©tine et qui nous rĂ©gale par sa fluiditĂ©. Surtout, cette dalle se dĂ©marque par son excellente luminositĂ© : l’écran est capable de monter Ă 2210 nits. De quoi nous consoler après avoir remarquĂ© que la dalle ne couvrait pas 100 % du spectre DCI-P3, et que la restitution des couleurs n’Ă©tait pas parfaite… Autrement, la Dynamic Island est bien sĂ»r de la partie. CĂ´tĂ© logiciel, on peut compter sur iOS 17 et son suivi logiciel au top, dont l’ergonomie n’est cependant pas tout le temps au point.

Un smartphone qui ne flanche pas, ou très rarement

S’agissant de ses performances, l’iPhone 15 Pro Max est propulsĂ© par la rĂ©cente puce maison ultra-puissante de la Pomme, l’A17 Pro (pas de « Bionic » ici, donc), qui lui permet de faire tourner toutes les tâches possibles sans flancher. Ou rarement. En effet, quelques petits bugs Ă l’ouverture de certaines applications peuvent ĂŞtre repĂ©rĂ©s de temps en temps. Signalons aussi la chauffe qui peut arriver dès que l’iPhone exĂ©cute des tâches importantes, comme les jeux. En parlant de gaming, d’ailleurs, sachez que l’iPhone 15 Pro Max peut se transformer en console de jeu : branchĂ© sur un Ă©cran via un dock USB-C, le smartphone nous fait profiter d’une expĂ©rience digne d’une partie sur PS4, avec parfois du 120 FPS sans ralentissement. Pour ce qui est de son autonomie, l’iPhone 15 Pro Max se montre juste correct avec une journĂ©e d’utilisation, voire une journĂ©e et demie, mais pas plus. On en attendait plus pour ce prix, mais avec une telle chauffe, cette autonomie un peu limitĂ©e n’est pas vraiment surprenante. Pour la recharge, avec un chargeur 45 W, nous avons mis 72 minutes pour passer de 8 % Ă 92 % de batterie lors de notre test.

Terminons sur l’un des grands points forts de l’iPhone 15 Pro Max : sa partie photo. ÉquipĂ© d’un objectif principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un tĂ©lĂ©objectif x5 de 12 Mpx, avec stabilisation optique de l’image par dĂ©placement du capteur 3D, le smartphone offre une très bonne polyvalence. Son module prinicpal promet des clichĂ©s au très bon piquĂ©, avec une très bonne gestion du HDR, tandis que son zoom X5 est un bonheur Ă utiliser. L’ultra grand-angle est de son cĂ´tĂ© un poil dĂ©cevant en raison d’un manque de dĂ©tails. L’iPhone 15 Pro Max brillera heureusement en vidĂ©o, puisqu’il peut tourner en ProRES 4K 60 FPS s’il est connectĂ© Ă un SSD externe. N’oublions pas non plus son mode action en 2,8K, très impressionnant grâce Ă une stabilisation hyper efficace.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 15 Pro Max.

