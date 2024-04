Decathlon brade la Garmin Fenix 7 à un prix bien plus attractif, c’est la montre rêvée des sportifs !

Les montres connectées Garmin ont de nombreux atouts pour plaire aux sportifs et sportives, mais sont généralement coûteuses. Bonne nouvelle, le modèle Fenix 7, l’un des plus complets de la marque, passe de 699 euros au lancement à 449 euros aujourd'hui grâce à cette offre Decathlon.

La marque Garmin est l’une des références sur le secteur des montres connectées pour le sport. En l’occurrence, la Fenix 7 est la référence des montres sportives. Elle met en avant des fonctionnalités poussées et peut se targuer d’avoir le GPS le plus précis du marché. Ce produit haut de gamme est aujourd’hui un peu plus accessible grâce à cette remise de 250 euros sur le prix de base.

Les points forts de la Garmin Fenix 7

Une montre robuste avec un écran MIP tactile

La précision du GPS multi-bandes et un bon suivi

L’autonomie de 14 jours

Au lieu de 699 euros au lancement, la montre connectée Garmin Fenix 7 est en ce moment en promotion à 449 euros sur le site Decathlon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Fenix 7. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Fenix 7 au meilleur prix ?

Un look sportif assumé

Sans surprise, la Garmin Fenix 7 n’est pas la plus discrète des montres sportives. Avec son boîtier du 47 mm, la montre est assez massive à votre poignet, mais il existe un modèle 51 mm encore plus gros et à l’inverse, une version 42 mm pour les plus petits poignets. La marque veut avant tout proposer une montre robuste, afin de suivre son utilisateur partout, d’autant plus qu’elle est certifiée 10 ATM, ce qui lui permet d’être immergée jusqu’à une profondeur de 100 mètres. C’est parfait pour les amateurs de plongée !

À l’avant, la montre est dotée d’un écran de 1,3 pouce avec la technologie MIP transflectif pour s’adapter aux mieux aux variations de lumière. La nouveauté apportée sur ce modèle, est le fait que l’écran soit désormais tactile, la navigation est ainsi plus simple, mais il est également possible de s’en tenir aux boutons physiques sur le pourtour du boîtier.

Conçue pour des sportifs aguerris

Bourrées de capteurs, la Fenix 7 va pouvoir suivre avec une grande précision les performances sportives dans moult disciplines et de fournir une analyse détaillée à la fin de chaque entraînement, que ce soit en course à pied, en natation ou même pour le ski. Vertitable compagnon du quotidien, la smartwatch intègre un coach virtuel qui donne des conseils pour s’améliorer et note les performances. Uniquement disponible sur la Sapphire Solar, on trouve un système de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo). Concrètement, cela vous permet d’avoir un tracé proche de la réalité et des mesures fiables.

Tout un arsenal est présent pour suivre vos données de santé : un baromètre intégré, un capteur pour mesurer le SpO2, un capteur cardiaque, la fréquence respiratoire et le niveau de stress en deux minutes. Elle est même capable d’estimer l’énergie qu’il vous reste avec sa fonction Body Battery. Enfin, elle n’oublie pas d’être endurante et peut endurer jusqu’à deux semaines sans le moindre problème.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Garmin Fenix 7.

Afin de comparer la Garmin Fenix 7 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées sportives du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.