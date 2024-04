Ce vidéoprojecteur 4K (Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos) est 1 000 € moins cher pendant les French Days

Le vidéoprojecteur Hisense PX2-PRO est taillé pour les séances cinéma à la maison grâce à sa capacité à projeter de très grandes images nettes et ultra détaillées. Le hic, c'est que ce modèle est très onéreux. Mais pendant les French Days, une réduction à la Fnac et chez Darty permet d'adoucir la facture : les deux sites proposent en effet ce modèle à 1 999 euros au lieu de 2 990 euros.

C’est au cours de l’été dernier que Hisense a élargi sa gamme de vidéoprojecteurs. Parmi les nombreuses références lancées, il y avait notamment le PX2-Pro, un modèle 4K équipé d’une foule de technologies, comme la TriChroma, qui offre une meilleure couverture des espaces colorimétriques. Un bon vidéoprojecteur qui devient un peu moins hors de prix pendant les French Days grâce à une réduction de 1 000 euros.

Les points forts du vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro

De grandes images en 4K jusqu’à 130 pouces

Une luminosité de 2 400 lumens

Compatible HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos

Le système d’exploitation Vidaa U

Lancé à 2 999 euros, le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro est désormais proposé à 1 999 euros à la Fnac et chez Darty.

Des couleurs et de la luminosité en veux-tu en voilà

Si vous souhaitez pouvoir regarder un film ou un épisode de série (presque) comme si vous étiez au cinéma, alors le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro devrait vous convenir. Ce modèle doté de la technologie de projection à ultra courte focale est en effet capable de projeter des images très grandes, leur diagonale pouvant aller de 90 à 130 pouces, et ce, même s’il est placé à moins de 50 cm d’un mur. Les images sont en plus diffusées en 4K UHD, ce qui garantit un résultat net et bien détaillé à tout moment. Le PX2-Pro embarque par ailleurs la technologie TriChroma avec trois lasers RVB qui promet une meilleure couverture des espaces colorimétriques et donc des séquences très réalistes.

Le PX2-Pro assure aussi au niveau de sa luminosité maximale puisqu’elle peut atteindre 2 400 lumens. Autrement, le vidéoprojecteur est compatible avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision, ce qui lui permet d’afficher des détails plus précis et plus de nuances dans les zones sombres et lumineuses de l’image. Notez également que l’appareil peut effectuer un upscaling en 4K de chaque contenu. Et côté son, on a droit à une barre de son intégrée compatible Dolby Atmos pour un son bien vaste et immersif.

Les plateformes de streaming à portée de télécommande

Le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro donne par ailleurs accès à Vidaa U, le système d’exploitation maison de la marque. On y retrouve toutes les plateformes de streaming phares comme Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+. Alexa est aussi au rendez-vous pour que l’on puisse contrôler le PX2-Pro à la voix ; la télécommande est équipée d’un micro pour que l’on puisse convoquer l’assistant à tout moment. Et si vous possédez une enceinte avec Alexa intégrée, vous pourrez également vous en servir pour contrôler le vidéoprojecteur.

Enfin, côté connectique, le PX2-Pro se montre assez fourni avec trois ports HDMI dont deux 2.1 (l’un prenant en charge les protocoles ARC/eARC, pratiques pour profiter d’un son haute résolution avec une barre de son), deux ports USB, une sortie audio, une sortie audio optique et un port LAN.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs en 2024 ? Notre sélection

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.