Les prix dégringolent côté TV 4K et écrans PC à la fin des French Days

Il y a encore de nombreuses promotions côté TV pour la fin des French Days. On trouve aussi des écrans PC, des box TV, ou même des vidéoprojecteurs : retrouvez ici les meilleures offres.

Que vous penchiez plutôt pour de l’OLED, du QLED ou bien du LED, vous devriez trouver votre bonheur dans notre sélection de téléviseurs en promotion à l’occasion des French Days. Les prix des meilleures références parmi les catalogues TV mais aussi les moniteurs, c’est donc le moment idéal pour renouveler son équipement.

Les meilleures offres de téléviseurs lors des French Days 2024

Un écran PC gamer de 240 Hz à prix mini

Avec les smartphones et les TV, Samsung est également un acteur majeur du marché des écrans PC et plus particulièrement ceux dédiés au gaming avec sa gamme Odyssey. Le Samsung Odyssey G4 est l’un de ses modèles les plus récents et il a la particularité de profiter d’une fiche technique complète pour un prix plus que correct. C’est d’autant plus vrai pendant les derniers jours de ces French Days durant lesquels le Samsung Odyssey G4 atteint son prix le plus bas chez Amazon.

Le Samsung Odyssey G4, c’est quoi ?

Une dalle IPS-LCD de 25 pouces en FHD

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Un moniteur avec tous les réglages en inclinaison, hauteur, etc…

Compatible avec AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync

Au lieu de 249 euros habituellement, le Samsung Odyssey G4 est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Une box TV complète et abordable !

Après une première génération de box TV qui a eu un franc succès, notamment en raison d’un excellent rapport qualité-prix, Xiaomi compte renouveler l’exploit avec cette itération qui embarque quelques nouveautés, dont un passage à Google TV et le tout pour une somme inférieure à 70 euros. La Xiaomi TV Box S 2e Gen propose une expérience télévisuelle complète et avec cette baisse de près de 30 euros pendant les French Days, elle devient encore plus intéressante.

La Xiaomi TV Box S 2e Gen en résumé

Une box discrète et compacte

Définition 4K et support du HDR10+ et du Dolby Atmos

L’interface Google TV

Au lieu de 69 euros au lancement, la Xiaomi TV Box S 2e Gen est maintenant disponible en promotion à 41 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Samsung et l’OLED, un mariage réussi

Le Samsung TQ55S90C en quelques mots

Une dalle QD-OLED rafraîchie à 144 Hz

Compatible avec les traitements HDR et Dolby Atmos

Le gaming au top avec les ports HDMI 2.1 et le VRR

La dernière version de Tizen pour la partie Smart TV

Au lieu de 1 799 euros à son lancement, le Samsung TQ55S90C est maintenant disponible en promotion à 1 049 euros chez Rue du Commerce.

Un moniteur OLED qui change la donne lors de vos parties de jeux

Si on connaît LG pour ses TV OLED, c’est un peu moins le cas pour ses écrans PC OLED mais le principe reste le même : une qualité d’affichage soignée avec un rapport de contraste tendant vers l’infini et des noirs parfaits. Une dalle pareille, ça change tout de suite la donne sur un moniteur PC tel que le LG UltraGear 27GR95QE OLED noté 9/10 dans nos colonnes. Ce dernier est d’ailleurs en promotion pendant ces French Days puisqu’il est disponible avec une réduction de 400 euros chez Boulanger.

Les atouts du LG UltraGear 27GR95QE OLED

Une magnifique dalle OLED mate de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Une expérience convaincante en HDR

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le LG UltraGear 27GR95QE OLED.

Au lieu de 1 099 euros habituellement, le LG UltraGear 27GR95QE OLED est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros chez Boulanger.

L’excellente alternative de Nokia à la Xiaomi Mi Box S

La Nokia Streaming Box 8000 est la concurrente directe de la Xiaomi Mi Box S avec Android TV dans le ventre ainsi que la puissance nécessaire pour faire tourner des contenus en 4K avec le HDR10, et le tout avec un excellent rapport qualité-prix ! C’est d’autant plus vrai durant ces French Days puisque ce boîtier multimédia est disponible à moins de 50 euros.

La Nokia Streaming Box 8000 en quelques mots

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée à 99 euros puis ramenée à 69,90 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est maintenant disponible en promotion à 49,90 euros chez Amazon grâce au code promo FD10.

Le meilleur écran PC du marché

Avec sa courbure 1000R qui maximise l’immersion, son taux de rafraîchissement de 240 Hz ou encore sa dalle massive de 49 pouces, le Samsung Odyssey G9 nous en met clairement plein la vue. Que ce soit pour jouer ou travailler et faire du multitâche, ce moniteur imposant et atypique est un régal à utiliser. Mais une telle fiche technique a un coût, et il est en temps normal très élevé.

Les points forts du Samsung Odyssey G9

Une dalle ultra wide de 49 pouces en 32:9

Une courbure 1000R de folie

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Initialement affiché à 999 euros, le Samsung Odyssey G9 est actuellement proposé à 799 euros à la Fnac et chez Darty. Mais grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 2 juin 2024, ce moniteur peut vous revenir à 699 euros.

Du QLED sur un petit TV

Si vous voulez goûter à du QLED sans faire un énorme trou dans votre budget, la nouvelle référence de TCL est actuellement en promotion pendant les French Days, et ne coûte pas plus de 300 euros grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du TCL C631

La dalle QLED de 43″ compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision

Les modes VRR et ALLM sont de la partie

La présence de Google TV

Au lieu d’un prix barré à 449 euros, le téléviseur TCL QLED 43C631 de 43 pouces est à présent à 289 euros chez Rue du Commerce.

Un téléviseur Mini LED parfait pour le gaming

Entre son rétroéclairage Mini LED, sa compatibilité avec les meilleures normes vidéos, son mode 144 Hz, et ses entrées HDMI 2.1, le TCL C845 cumule les bons points. Cette référence a obtenu la note de 8/10 à notre test et profite des French Days pour s‘afficher avec 640 euros de moins qu’à son lancement.

Les points forts du TCL 55C845

Une dalle Mini LED lumineuse de 55 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos et DTS Virtual:X

HDMI 2.1, VRR, ALLM…

Lancé à 1 389 euros, le téléviseur TCL Mini LED 55C845 se négocie à présent à 749 euros sur le site Boulanger, grâce à une ODR de 100 euros.

Une immersion assurée pour se sentir comme au cinéma

LG est actuellement l’un des cadors du marché des TV dont le savoir-faire est reconnu particulièrement pour ses écrans OLED. Ceux-ci sont toutefois onéreux, mais le constructeur sud-coréen prévoit des TV un peu plus d’entrée de gamme, sans OLED mais avec ce qu’il faut de définition et de traitements d’image pour apprécier pleinement ses séries ou ses matchs de foot. On pense notamment au LG 75UR76, un TV 4K dont le prix chute de 250 euros chez Boulanger grâce à l’intervention des French Days.

Le LG 75UR76 en résumé

Un TV LED de 75 pouces en définition 4K

WebOS 23 pour la partie Smart TV

Les traitements HDR et l’upscaling 4K

Au lieu de 999 euros habituellement, le LG 75UR76 est maintenant disponible en promotion à 749 euros chez Boulanger.

Une référence Oled incontournable

Le LG OLED55C3 est un téléviseur met en avant une dalle OLED lumineuse, une image sublime et des fonctionnalités gaming très appréciables. Chez Rue du Commerce, elle est moins chère de 1 000 euros par rapport à son lancement.

Pourquoi opter pour le LG OLED55C3 ?

Tout simplement l’une des meilleures dalles OLED du marché

L’upscaling et la gestion des contenus HDR

Les diverses fonctionnalités de WebOS

Les fonctions gaming (4K 120 FPS, VRR, ALLM)

Au lieu de 2 099 euros lors de son lancement, le LG OLED55C3 est maintenant disponible en promotion à 1 939 euros chez Rue du Commerce.

Un vidéoprojecteur 4K ultra lumineux

Le vidéoprojecteur Hisense PX2-PRO est taillé pour les séances cinéma à la maison grâce à sa capacité à projeter de très grandes images nettes et ultra détaillées. Un bon vidéoprojecteur qui devient un peu moins hors de prix pendant les French Days grâce à une réduction de 1 000 euros.

Les points forts du vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro

De grandes images en 4K jusqu’à 130 pouces

Une luminosité de 2 400 lumens

Compatible HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos

Le système d’exploitation Vidaa U

Lancé à 2 999 euros, le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro est désormais proposé à 1 999 euros à la Fnac et chez Darty.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.