Ce laptop Lenovo très bien équipé (i7 13e gen, SSD 1 To) est 210 € moins cher pendant les French Days

Le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 est un PC portable complet et suffisamment puissant qui conviendra tout à fait aux travailleurs qui recherchent une machine efficace pour des tâches simples. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est proposé, pendant les French Days, à 589 euros au lieu de 799 euros chez Cdiscount.

Les travailleurs ou les étudiants en quête d’un PC portable taillé pour la bureautique et qui gère le multitâche sans flancher pourront se tourner vers le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8. Derrière ce nom à rallonge, se cache une machine légère qui s’adapte à une multitude de besoins et qui se montre suffisamment véloce au quotidien. Et pour couronner le tout, elle bénéficie d’une réduction de 210 euros pendant les French Days.

Ce qu’il faut savoir sur le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Un Intel Core i7 de 13e génération + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement affiché à 799,99 euros, puis réduit à 599,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 est actuellement proposé à 589,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 10DES79.

Une machine légère à emporter partout

Le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 présente un design assez classique et passe-partout avec son châssis métallique. On retient bien plus son épaisseur contenue (17,9 mm) et son poids de 1,62 kg, des données qui permettent de le ranger dans la catégorie des PC portables compacts et légers, donc pratiques à transporter. Un bon point pour les travailleurs nomades qui bossent souvent hors de chez eux. Ils auront en plus à disposition une connectique plutôt fournie pour y brancher divers périphériques : un port USB-C, deux ports USB 3.2, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque audio.

Au cœur de ce châssis, on trouve par ailleurs une dalle LCD IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale très confortable pour afficher plusieurs fenêtres et ouvrir plusieurs onglets sans que le tout soit complètement illisible. La technologie IPS permet en plus de profiter d’angles de vision bien ouverts.

Une configuration qui tient la route

Dans les entrailles du Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8, se nichent d’abord un processeur Intel Core i7-13620H à 10 cœurs et dont la fréquence turbo maximale s’établit à 4,9 GHz. Il est ici épaulé par 16 Go de RAM DDR5, mémoire vive qui apporte plus de rapidité à la machine et permet de faire du multitâche sans accroc et d’ouvrir plusieurs fichiers lourds en même temps sans que le laptop devienne ultra-lent. Globalement, le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 s’en sort très bien pour tout ce qui est navigation web et bureautique. En plus, il renferme aussi un SSD NVMe de 1 To, qui nous fait disposer d’un large espace de stockage et qui offre des temps de chargement réduits et des lancements rapides.

Enfin, côté autonomie, le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 embarque une batterie de 47 Wh et peut fonctionner en théorie pendant 6 heures sur une charge. La charge rapide est d’ailleurs de la partie : selon la marque, 15 minutes de charge suffisent pour récupérer deux heures d’autonomie.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs PC portables en 2024 : notre sélection

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.