Voici une barre de son Samsung à moins de 90 € pendant les French Days

Les barres de son sont généralement très onéreuses, mais il nous arrive de tomber sur des pépites pas très chères qui permettent de booster le son de son téléviseur sans s'être ruiné avant. La Samsung HW-T420 est un bon exemple, puisqu'elle peut vous revenir à 89 euros au lieu de 129 euros chez Cdiscount grâce à une réduction et à une offre de remboursement.

Associer une barre de son à son téléviseur n’est jamais une mauvaise idée, surtout quand on sait que la plupart des TV souffrent d’une puissance sonore insuffisante. D’où l’intérêt de la booster avec une barre de son, qui peut en plus optimiser le rendu sonore en fonction du contenu visionné. Le hic, c’est que les barres de son efficaces qui valent le détour sont bien souvent hors de prix pour certains. Heureusement, il est possible de trouver des références à bon prix, y compris chez des mastodontes comme Samsung : pendant les French Days, la barre de son Samsung HW-T420 peut par exemple nous revenir à moins de 90 euros, un prix doux qui permet de mieux accepter certaines concessions.

Les points essentiels de la Samsung HW-T420

Des basses puissantes

Plusieurs modes d’optimisation du son

Une compatibilité avec le Dolby Digital et le Bluetooth

Initialement proposée à 129 euros, puis réduite à 119,99 euros, la barre de son Samsung HW-T420 est actuellement affichée à 109,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 10DES79. Mais grâce à une ODR de 20 euros valable jusqu’au 25 juin 2024, la barre de son peut en réalité vous revenir à 89,99 euros.

Une barre de son suffisamment immersive

Ce n’est pas grâce à son design que la barre de son Samsung HW-T420 parvient à se démarquer, tant elle ressemble à ses congénères de la même marque. Mais son look classique et passe-partout lui permet de rester plutôt discrète sous un téléviseur, qu’elle soit posée sur un meuble ou fixée au mur. Notez tout de même que vu ses dimensions (86 cm x 7,4 cm x 5,4 cm), on ne peut pas vraiment la ranger dans la catégorie des barres de son compactes.

Ce qu’on apprécie bien plus sur la Samsung HW-T420, c’est sa signature sonore. Cette barre de son 2.1 associée à son caisson de basse sans fil permet en effet de profiter d’un son riche et de basses profondes, ce qui garantit une bonne immersion. Un choix judicieux de la marque, d’autant plus que cette référence ne propose ni Dolby Atmos, ni DTS:X. Heureusement, le Dolby Digital, qui simule un effet surround, est de la partie.

Un son optimisé

La Samsung HW-T420, un modèle entrée de gamme de la marque, dispose tout de même de plusieurs fonctionnalités permettant d’optimiser le rendu sonore. Par exemple, avec l’option « Smart Sound », la barre de son est capable d’analyser automatiquement la source sonore pour optimiser la piste sonore en fonction du contenu visionné. Les gamers peuvent de leur côté bénéficier d’effets sonores réalistes grâce à des réglages automatiques ainsi que d’un son bien clair grâce à la technologie « cross-talk cancellation ». Attention, cette fonction n’est prise en charge que si la console de jeu est connectée à un téléviseur compatible.

Enfin, la barre de son Samsung HW-T420 est compatible Bluetooth, ce qui vous permet de diffuser un morceau ou un podcast à partir de votre smartphone, de votre tablette ou d’un PC portable. Son port USB peut aussi accueillir une clé USB comportant votre playlist préférée.

